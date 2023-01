Qui est Bruno Tonioli et quelle est sa fortune ?

BRUNO Tonioli a fait irruption sur la scène lorsqu’il a rejoint le jury de Strictly Come Dancing pour la toute première série de l’émission en 2004.

Avance rapide, et la star de la télévision charismatique est une GRANDE star aux États-Unis, grâce à son travail sur Dancing With The Stars, et est maintenant juge sur Britain’s Got Talent.

Getty

Qui est Bruno Tonioli ?

Bruno Tonioli est un danseur et chorégraphe respecté, qui a travaillé avec certains des plus grands noms de l’industrie du divertissement, notamment Michael Jackson, Elton John et Freddie Mercury.

Au début de sa carrière dans les années 80, il a travaillé comme chorégraphe pour des vidéoclips, des spectacles et des tournées pour Tina Turner, Sting, les Rolling Stones, Sinitta, Boy George, Dead or Alive et Duran Duran, entre autres.

Bruno a également produit de nombreux vidéoclips de Bananarama, dont Venus et Movin’ On.

Puis, il est devenu une célébrité nationale lorsqu’il est devenu juge sur Strictly Come Dancing à partir du premier épisode de la série en 2004, mais a choqué les fans lorsqu’il a démissionné en 2022 après 18 ans sur la série.





Bruno a connu un succès international lorsqu’il a rejoint le jury de Dancing With The Stars (la version américaine de Strictly) en 2005, et continue d’être dans l’émission.

En 2023, Bruno a remplacé David Walliams sur Britain’s Got Talent.

Dans quelles séries Bruno Tonioli a-t-il joué ?

Les autres crédits télévisés de Bruno incluent Rescue en 7 épisodes de Blake, The Body in the Library de Miss Marple, Blonde Bombshell, Scarlet Pimpernel et The Bare Necessities.

Ses crédits de film incluent Ella Enchanted, The Gathering Storm, Little Voice, Dancin’ thru the Dark, Enigma, The Parole Officer et What a Girl Wants.





Les crédits de théâtre de Bruno incluent La Vie Parisienne, Godspell et le spectacle de Steve Coogan The Man Who Thinks He’s It.

Quelle est la fortune de Bruno Tonioli ?

Bruno est un homme TRÈS riche et a une valeur nette d’environ 8 millions de livres sterling.

Cela a été principalement gagné grâce à son travail télévisé.

Pendant son temps sur Strictly, son salaire était d’environ 250 000 £ par série.,

Pendant ce temps, sur Dancing With The Stars, il gagnerait 30 000 £ par épisode.

Plus sur le salaire de BGT Bruno a été révélé à 800 000 £ par série.

D’où vient Bruno Tonioli ?

Bruno est né le 25 novembre 1955 dans le nord-est de l’Italie.

À l’âge de 18 ans, il quitte Rome pour se produire avec la compagnie de danse parisienne La Grande Eugene, avant de s’installer à Londres deux ans plus tard.

À ses débuts, il a dansé sur plusieurs grands spectacles et vidéoclips, dont I’m Still Standing d’Elton John.

Bruno est ensuite passé à la chorégraphie après que son travail ait été présenté sur Not The Nine O’Clock News.

Bruno Tonioli est-il marié ?

Bruno n’est pas marié mais entretient une relation à long terme avec son partenaire Jason Schanne, avec qui il sort depuis 2010.

En 2012, deux ans après leur rencontre, le couple a eu une cérémonie engagée.

Leur relation est extrêmement privée et tenue à l’écart des projecteurs.

Bruno Tonioli a-t-il des enfants ?

Depuis janvier 2023, Bruno n’a pas d’enfants.

La star partage son temps entre sa maison londonienne et l’Amérique.

Aux États-Unis, Bruno possède une superbe maison de 2,5 millions de livres sterling à West Hollywood.