BRONAGH Waugh joue dans le thriller en cinq parties Viewpoint.

Noel Clarke joue le rôle principal dans la série centrée sur une enquête de surveillance policière, mais que savons-nous de sa co-star.

Bronagh est surtout connue pour son travail à Hollyoaks[/caption]

Qui est Bronagh Waugh?

L’actrice très respectée Bronagh est née en Irlande du Nord, mais détient également la citoyenneté canadienne – le lieu de naissance de son père.

Mais elle a révélé dans l’émission Face to Face With Eamonn Mallie en 2019 qu’elle n’avait rencontré son père – Kevin Hayes – qu’à l’âge de 23 ans.

Bronagh a révélé qu’elle avait immédiatement ressenti une «attraction biologique» en le rencontrant.

Sa mère Bonnie est maintenant mariée au même sexe, mais Bronagh a refusé d’épouser son partenaire Richard Peacock jusqu’à ce qu’il y ait égalité dans son pays d’origine.

Le mariage homosexuel a été légalisé en Irlande du Nord le 13 janvier 2020, avec Bronagh racontant Le télégraphe de Belfast elle allait maintenant «se marier correctement».

Mais avec la pandémie de coronavirus, on ne sait pas si le couple a réussi à organiser sa «grande fête et célébration pour l’égalité» avant le verrouillage.

En mars 2021, elle a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant.

Bronagh prend le rôle de DC Stella Beckett dans Viewpoint[/caption]

Qui joue-t-elle dans Viewpoint?

Bronagh joue le rôle de DC Stella Beckett dans le drame ITV Viewpoint – et elle est une partie vitale de l’enquête.

Stella est chargée d’aider le personnage de Noel Clarke, DC Martin King, à garder un œil sur le petit ami d’un enseignant disparu, pour déterminer s’il a vraiment quelque chose à voir avec sa disparition.

Décrivant son personnage dans une interview, Bronagh a déclaré: «Stella est désordonnée et fougueuse et fougueuse et rugueuse sur les bords. Elle prend parfois des raccourcis avec son travail. Elle n’est pas parfaite.

Elle a poursuivi en soulignant à quel point son personnage est différent de celui de Noel Clarke: «J’adore… comment cela se mélange avec Martin [Noel’s character] être un peu plus sensible. Ils sont très yin et yang, mais c’est ce qui se complète. »

Bronagh a joué dans un certain nombre de drames policiers[/caption]

Dans quelles autres émissions de télévision a-t-elle joué?

L’actrice de savon a joué Cheryl Brady sur Hollyoaks de 2009 à 2013.

Le rôle lui a valu d’être nominée pour la meilleure nouvelle venue, la meilleure actrice et la meilleure performance comique aux British Soap Awards 2010.

Une grande partie du travail précédent de Bronagh se présente sous la forme de drames policiers, les fans du genre seront familiers avec Bronagh, car elle a joué un rôle central dans The Fall sur la BBC.

La chute s’est concentrée sur le tueur en série fictif Paul Spector – joué par Jamie Dornan – et une série de meurtres perpétrés à Belfast.





Elle a endossé le rôle de l’infirmière Sally-Ann Spector, l’épouse de Paul, dans le drame passionnant de trois saisons.

Bronagh a également joué dans un épisode de la série irlandaise acclamée par la critique Derry Girls et a dépeint le personnage de fiction Charlotte Proctor dans la série policière ITV Des, basée sur le meurtrier Dennis Nilsen.

Elle a joué Jessica Reid dans la troisième saison du drame ITV Unforgotten.