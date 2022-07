Qui est Brittney Griner et pourquoi est-elle détenue en Russie ? | Nouvelles du monde

La star américaine du basket-ball Brittney Griner pourrait faire face à une décennie derrière les barreaux après avoir plaidé coupable à des accusations de possession de drogue devant un tribunal russe.

Griner a été détenu dans Moscou depuis février après que la police a déclaré avoir trouvé des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages.

Maintenant, le gouvernement américain subit une pression croissante pour faire plus pour garantir sa liberté après elle a été “détenue à tort”.

Qui est Britney Griner ?

La double médaillée d’or olympique Griner est l’une des joueuses les mieux payées de la Women’s National Basketball Association (WNBA) et a été saluée pour sa capacité à plonger.

Le joueur de 31 ans, qui mesure 6 pieds 9 pouces, joue pour Phoenix Mercury, une équipe basée à Phoenix, en Arizona.

L’athlète née au Texas est mariée à Cherelle, qu’elle a rencontrée à l’université et qu’elle décrit comme sa “meilleure amie” et “l’amour de sa vie”.

Griner a été saluée comme un “héros américain” par une autre star de la WNBA, Nneka Ogwumike, à la suite des accusations portées contre elle.

De quoi est-elle accusée ?

Griner a été détenu à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou en février de cette année alors qu’il retournait jouer au basket en Russie.

Elle a ensuite été accusée d’avoir intentionnellement importé des stupéfiants dans le pays et a plaidé coupable de possession et de trafic de drogue le 7 juillet, deuxième jour de son procès.

Mais l’athlète a déclaré qu’elle n’avait aucune intention de commettre un crime et qu’elle avait agi “sans le vouloir” après avoir fait ses valises pour son voyage à Moscou à la hâte.

Griner lors d'une éliminatoire de basket-ball WNBA à Las Vegas en octobre dernier



Elle a dit au tribunal la semaine dernière : « J’aimerais plaider coupable, votre honneur. Mais il n’y avait aucune intention. Je ne voulais pas enfreindre la loi.

Maintenant, les avocats espèrent que la sportive recevra la peine la plus clémente possible.

Pourquoi est-elle coincée en Russie ?

La détention de Griner avait été autorisée jusqu’au 20 décembre, faisant craindre que le procès ne dure des mois.

Un haut diplomate russe a déclaré qu’aucune mesure ne pourrait être prise avant la fin du procès.

Elle a été qualifiée de “pion politique” au milieu des spéculations des médias russes selon lesquelles elle pourrait être échangée avec le marchand d’armes russe Viktor Bout, surnommé le marchand de la mort.

Le Kremlin demande depuis longtemps la libération de Bout, qui purge une peine de 25 ans aux États-Unis pour complot en vue de tuer des citoyens américains et aide à une organisation terroriste.

Il a également été suggéré que Griner pourrait être échangé aux côtés d’autres citoyens américains soupçonnés d’être “détenus à tort” par Moscou – y compris l’ancien marine, Paul Whelan.

Whelan a été emprisonné pendant 16 ans pour espionnage qualifié de “coup monté” par Washington.

Brittney Griner risque 10 ans derrière les barreaux



Que fait la Maison Blanche pour aider ?

Le chef de mission adjoint à l’ambassade des États-Unis à Moscou, Elizabeth Rood, a déclaré avoir parlé à Griner qui “mange bien, est capable de lire des livres” et, dans les circonstances, “va bien”.

Président Joe Biden a appelé la femme de Griner mercredi pour la rassurer qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour faire pression pour sa libération.

L’appel téléphonique a eu lieu après que M. Biden a reçu une lettre de la pro du basket-ball exprimant des craintes qu’elle ne rentrerait jamais chez elle.

La femme de Griner, Cherelle



Elle a écrit: “… Alors que je suis assise ici dans une prison russe, seule avec mes pensées et sans la protection de ma femme, de ma famille, de mes amis, de mon maillot olympique ou de toute réalisation, je suis terrifiée à l’idée d’être ici pour toujours.

“Le 4 juillet, notre famille honore normalement le service de ceux qui se sont battus pour notre liberté, y compris mon père qui est un vétéran de la guerre du Vietnam.

“Ça fait mal de penser à la façon dont je célèbre habituellement cette journée parce que la liberté signifie quelque chose de complètement différent pour moi cette année.”

Mme Rood a déclaré aux journalistes: “Je voudrais à nouveau souligner l’engagement du gouvernement américain au plus haut niveau pour ramener à la maison en toute sécurité Mme Griner et tous les citoyens américains détenus à tort, ainsi que l’engagement de l’ambassade des États-Unis à Moscou pour prendre soin et protéger les intérêts de tous les citoyens américains détenus ou emprisonnés en Russie.”

Griner, photographié lors d'une audience à Khimki, près de Moscou.



Que dit la Russie ?

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, avait précédemment averti la Maison Blanche que “les tentatives de la partie américaine de faire du bruit en public… n’aident pas au règlement pratique des problèmes”.

Les critiques des États-Unis, y compris la description de Griner “détenu à tort”, rendent “difficile de s’engager dans une discussion détaillée sur tout échange possible”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur la possibilité que Griner soit échangé contre un prisonnier russe aux États-Unis, M. Ryabkov a déclaré: “Il n’y a aucune raison formelle ou procédurale de parler de nouvelles mesures” jusqu’à la fin du procès.

L’affaire survient au milieu des tensions persistantes entre Moscou et Washington à propos de Vladimir Poutinel’invasion de Ukraine.