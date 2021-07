Qui est Brigit, la première épouse de Dick Strawbridge ?

Les FANS d’Escape to the Chateau ont l’habitude de voir le couple réel Dick et Angel Strawbridge apparaître ensemble à la télévision.

Mais qu’en est-il de sa première femme Brigit ? Voici tout ce que nous savons sur elle.

BBC

NINTCHDBPICT000003951720[/caption]

Qui est Brigit Strawbridge ?

Brigit Strawbridge Howard est une militante écologiste, connue pour son amour des insectes.

Son livre – Dancing with Bees: A Journey Back to Nature – est sorti en 2019 et examine comment nous pouvons contrer le sort de l’insecte.

Le synopsis du livre se lit comme suit : « [A] récit charmant et éloquent d’un retour à l’observation, à la redécouverte d’une perspective sur le monde qui lui avait en quelque sorte été perdue pendant des décennies et à une reconnexion avec le monde naturel.

«Avec un soin et une attention particuliers au sort des pollinisateurs, y compris les abeilles mellifères, les bourdons et les abeilles solitaires, et ce que nous pouvons faire pour les aider, Strawbridge Howard partage des détails fascinants sur la vie de la flore et de la faune qui ont rempli ses journées de toujours. émerveillement et ravissement croissants.

Canal 4

Dick est actuellement marié à Angel Strawbridge[/caption]

Quand Dick et Brigit se sont-ils mariés et pourquoi ont-ils divorcé ?

Dick et Brigit ont été mariés pendant 28 ans.

Ils se sont mariés en 1982, quand Dick avait 23 ans.

Le couple a divorcé en 2010.

Le motif de leur séparation n’a pas été rendu public.

BBC

Dick et Brigit ont eu deux enfants alors qu’ils étaient ensemble[/caption]

Combien d’enfants Dick et Brigit ont-ils ensemble ?

Dick et Brigit ont eu deux enfants ensemble : James et Charlotte.

James, 37 ans, est un chef et a participé à Escape to the Chateau.

Charlotte, 35 ans, a tendance à rester à l’écart du public.

Dick a depuis eu deux autres enfants avec Angel : Arthur Donald, 8 ans, et Dorothy Francis, 7 ans.





Qui est le deuxième mari de Brigit ?

Brigit serait mariée à Rob.

On ne sait pas grand-chose de son deuxième mari.

Le couple aurait prononcé ses vœux en 2017 – deux ans après que Dick a épousé Angel.

Dick et Angel dirigent le complexe de mariage populaire du Château-de-la-Motte Husson en France.