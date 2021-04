BRIAN Rose est un podcasteur controversé qui se présente pour devenir maire de Londres.

L’ancien héroïnomane et banquier veut désormais affronter Sadiq Khan.

Rose a commencé dans le secteur bancaire avant de lancer son podcast London Real et sa chaîne YouTube Crédit: LNP

Qui est Brian Rose, candidat à la mairie de Londres?

Brian Rose est né à San Diego en mai 1971.

Il a passé sa première carrière en tant que banquier à New York et à Londres.

Rose est devenue citoyenne britannique en 2007.

Il a lancé le podcast et la chaîne YouTube London Real en 2011 et en est resté l’hôte et le directeur général.

Rose a interrogé de manière controversée David Icke sur la plate-forme en avril 2020, où Icke a faussement affirmé que la pandémie de coronavirus était une arnaque et que les mâts 5G pourraient empoisonner les gens.

La vidéo a été supprimée par YouTube après avoir resserré ses règles sur les sites Web diffusant des théories du complot sur Covid-19.

Rose a défendu l’interview dans le Times en disant: « Je suis fière que nous la diffusions. Nous nous sommes battus contre la censure l’année dernière parce que je veux que les gens aient ces discussions et je veux les avoir au grand jour. » Mais il a ajouté: « Je ne suis en aucun cas d’accord avec tout ce qu’il dit. »

Il a encouragé «tout le monde à se faire vacciner».

Il a terminé une compétition Ironman en 2018.

Il est marié à Mariana et ils ont deux fils.

Rose est debout pour sa propre London Real Party Crédits: Solent

Pourquoi Brian Rose est-il maire de Londres?

Rose est debout pour sa propre London Real Party.

Il a expliqué les raisons de sa candidature à la mairie de Londres au Evening Standard, en disant: «L’année dernière, j’ai commencé à penser, dans 20 ans, mes jeunes garçons, âgés de trois et quatre ans, vont dire: ‘Papa, qu’as-tu fait grande crise de 2021? Avez-vous fait des vidéos ou fait quelque chose? ‘ J’ai dit à ma femme: « Chérie, je vais me présenter à la mairie. Elle a dit: «Pourquoi? Votre entreprise n’a jamais été aussi grande. Je devais le faire pour Londres.

Dans le dépliant des London Elects envoyé aux foyers récemment, il énumère cinq politiques clés:

Il veut abolir le péage urbain et lancer un festival de 31 jours pour faire fonctionner Londres

Une promesse de rendre Londres plus sûre pour tous en créant 250 centres communautaires et 10 000 nouveaux policiers communautaires.

Construire 50 000 logements abordables d’ici Noël et 100 000 chaque année par la suite.

Investir les bénéfices des nouveaux développements dans les communautés locales.

Un plan décennal pour que «le réseau de transport fonctionne pour vous».

Brian Rose pourrait-il devenir maire de Londres?

Khan est le favori dans la course à la mairie avec les bookmakers, mais ils semblent incertains sur les chances de Rose.

PaddyPower et Betfair lui donnent une cote de 7/1 tandis que Bet365 et Unibet donnent une cote de 12/1.

William Hill et BetVictor offrent des cotes de 20/1.