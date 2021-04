Les fans de X FACTOR se souviendront de Brian L. Friedman en tant que directeur créatif du spectacle pendant de nombreuses années, aidant à chorégraphier des performances mémorables.

Mais qu’est-ce que l’Américain a fait d’autre dans sa carrière? Et quelle est sa valeur nette?

Les fans de la télévision britannique se souviendront de Friedman de son temps sur le facteur X

Qui est Brian L. Friedman?

Friedman, 43 ans, est un danseur et chorégraphe qui a travaillé avec Beyonce, Mariah Carey et Cher au cours de sa carrière.

Il a chorégraphié plusieurs vidéoclips de Britney Spears – y compris les succès bien connus Boys, I’m a Slave 4 U et Toxic – et a travaillé sur certaines de ses plus grandes tournées.

Dans une interview accordée à The Sun en 2016, le danseur a admis que lui et la popstar de 39 ans « ne se parlaient pas depuis des années » mais « adoreraient travailler à nouveau avec elle ».

Les fans de la télévision britannique se souviennent peut-être de Friedman de son passage au X Factor, lorsqu’il a remplacé Louis Walsh en tant que juge en 2007.

Cette décision a été critiquée par les téléspectateurs et Walsh a été réinstallé presque immédiatement par le chef de l’émission Simon Cowell, Friedman étant nommé directeur de la création à l’écran.

Le poste impliquait l’Américain travaillant avec les concurrents sur leurs routines pour les spectacles en direct, qui sont devenus plus grands et plus audacieux pendant son temps sur le programme à succès ITV.

Il a également travaillé sur d’énormes spectacles de l’autre côté de l’étang, notamment Dancing with the Stars, America’s Got Talent et So You Think You Can Dance?

Et Friedman est apparu dans la série 2015 de I’m a Celeb, mais n’a pas très bien fait le deuxième à être voté.

Friedman a initialement remplacé Louis Walsh en tant que juge sur le facteur X

Quelle est sa valeur nette?

Selon Celebrity Net Worth, Friedman vaut 1,4 million de livres sterling.

Idol Networth affirme également que l’ancienne star de X Factor vaut 1,4 million de livres sterling.

On ne pense pas que Friedman soit l’une des stars les mieux rémunérées de tous les temps.





Qui est son partenaire Daniel Brown?

Friedman a épousé l’entrepreneur Daniel Brown, 44 ans, en février 2020.

Les deux se sont rencontrés à Hollywood après que Friedman se soit levé pour le dîner par la gagnante de X Factor, Alexandra Burke. Lorsque les amis de Brown ne se sont pas non plus présentés, le couple s’est mis d’accord.

Le couple voulait se marier pendant un certain temps, mais n’a pas pu commencer à planifier jusqu’à ce que le mariage homosexuel soit légalisé aux États-Unis en 2015.

Parler à Attitude en 2016, Friedman a déclaré: «Nous n’avons vraiment commencé à en parler qu’après l’avoir rendu légal et que la Californie a renversé la loi.

«Pendant si longtemps, il était impossible pour les hommes ou les femmes homosexuels de faire ce que faisaient leurs frères et sœurs hétéros, alors l’idée de marcher dans l’allée n’a jamais semblé valoir la peine d’y réfléchir.

Friedman a également laissé entendre qu’il y avait des enfants avec Brown, bien qu’il n’y ait pas encore de bébés.