Qui est Brian Cockerill ? | Le soleil

BRIAN Cockerill était autrefois un exécuteur de gangs violents qui était lié et combattait certains des hommes les plus durs d’Angleterre.

Connu sous le nom de Teesside Taxman, Cockerill a opéré dans le monde criminel pendant près de 30 ans.

Brian Cockerill était l’un des hommes les plus redoutés de Teeside Crédit : Canal 5

Qui est Brian Cockerill ?

Brian Cockerill a été décrit comme le “sixième homme le plus dur de la planète”.

C’est parce qu’il a passé des années à travailler en tant que percepteur de gangs violents, qui a eu d’innombrables combats de rue au cours d’une carrière qui a duré près de 30 ans.

Avant de se tourner vers une vie de crime, Cockerill était un bodybuilder engagé – mais il a tout perdu quand il a décidé d’utiliser sa force et son physique de 6 pieds 3 pouces pour commettre des crimes violents qui finiraient par le faire entrer et sortir de prison.

Au fil des ans, l’ex-hardman a été arrêté, soupçonné de meurtres multiples, abattu et poignardé.

À une occasion, Cockerill a été laissé pour mort après avoir été attiré dans une embuscade pré-planifiée, mise en place pour se venger d’une attaque contre un rival de la pègre.

Se souvenant de l’attaque, Cockerill a déclaré: ” Je suis entré et environ 12 gars m’ont écrasé la tête avec un marteau, m’ont poignardé dans le dos et m’ont pointé un pistolet sur la tête. J’en ai laissé tomber quelques-uns et je les ai jetés dans la maison.

”J’avais environ 24 pierres à l’époque, donc ils ne pouvaient pas me poser. Cela a duré environ 10 minutes. J’ai été poignardé et j’ai eu 176 points de suture et j’ai perdu deux litres de sang.

”Ils m’ont battu avec des battes de baseball et des marteaux et m’ont poignardé. Ils m’ont laissé pour mort et ont dit : ‘Ce sera sa fin.’ Je suis allé à l’hôpital et ils ont dit que si je n’étais pas si gros, je serais probablement mort.”

Cockerill s’est également associé à un certain nombre de criminels violents, dont Lee Duffy.

Duffy a joué un rôle important dans la chute de Cockerill, après l’avoir initié à la drogue – qui finira par devenir une dépendance pour l’ex-hardman.

Cockerill a commencé à prendre les drogues qu’il volait, ce qui a conduit à de nombreuses années de dépendance, de dépression et d’anxiété et l’a finalement laissé avec rien d’autre que sa maison.

Cependant, après des années de violence et de séjours en prison, en 2019, Cockerill a décidé de changer sa vie et d’éduquer les jeunes sur l’importance de ne pas vivre une vie de crime.

Il a maintenant créé une page Facebook, The Resurrection of Brian Cockerill, qui encourage ceux qui se sentent désemparés à entrer en contact et à demander de l’aide.

Pourquoi Brian Cockerill était-il connu sous le nom de The Taxman ?

Cockerill s’est mérité le nom de The Taxman lorsqu’il a commencé à voler des trafiquants de drogue dans la région de Teesside.

L’ex-homme dur mènerait de violentes attaques contre les gangs de cannabis de Teesside, dans lesquelles il prétendait avoir volé de la drogue, des bijoux en espèces, des véhicules et de l’or.

Au fil des ans, Cockerill affirme avoir été témoin de l’assassinat de plus de 20 « partenaires fiscaux » en raison de leur mode de vie criminel, y compris son collègue associé Lee Duffy.

Brian Cockerill est-il marié ?

Cockerill est marié à Emma.

Le couple travaille ensemble pour éduquer les autres et les aider à éviter de se tourner vers une vie de crime – notamment en organisant ensemble un podcast et en publiant un livre intitulé Brian Cockerill & Lee Duffy : The Taxmen Of Teesside.

Ils publient fréquemment des clichés francs sur leurs comptes Facebook et Instagram communs.

D’où vient Brian Cockerill ?

Brian Cockerill est originaire de Hartlepool, une ville balnéaire et portuaire du comté de Durham, en Angleterre.

Il fait désormais partie du folklore de Teesside en raison de son passé criminel et de son association avec d’anciens gangsters de la région.