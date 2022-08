Qui est Brett Hankison ? – Le soleil

BRETT Hankison, l’un des quatre policiers accusés d’avoir tué Breonna Taylor en 2020, a été arrêté le 8 août 2022.

Il a été licencié en juin 2020 après que le chef de la police de Louisville, Kentucky, a déclaré que Hankison avait tiré avec son arme sans discernement dans l’appartement de Taylor.

Officier Brett Hankison du département de police de Louisville Crédit : AP : Associated Press

Qui est Brett Hankison ?

Brett Hankison était policier au service de police du métro de Louisville depuis 2003 avant d’être licencié pour son rôle présumé dans la mort de Breonna Taylor.

Il était l’un des cinq membres du «Police Merit Board», qui se compose de trois civils et de deux policiers sélectionnés par l’Ordre fraternel de la police de River City.

Une action en justice a été déposée contre Hankison en 2019 par Kendrick Wilson, qui a affirmé avoir été faussement arrêté et accusé de vente de stupéfiants.

Le procès prétend que Hankison a planté la drogue à proximité devant un bar local avant d’arrêter Wilson et d’exiger qu’il rende ses poches, selon le procès.

Un passant aurait dit à Wilson qu’il avait vu Hankison planter la drogue et l’avait enregistré sur vidéo, mais Wilson a été arrêté et accusé d’une caution de 500 $.

L’affaire est toujours en cours et Hankison a nié les accusations portées contre lui.

Wilson n’a pas pu être joint pour commenter à temps pour cet article.

Quelles nouvelles accusations ont été déposées contre Brett Hankison ?

Hankison et quatre autres policiers ont été accusés de crimes fédéraux liés à la mort de Breonna Taylor.

Le procureur général Merrick Garland a confirmé la nouvelle lors d’une conférence de presse le 8 août, affirmant que Hankison, son collègue ex-détective Joshua Jaynes et les officiers actuels Kyle Meany et Kelly Goodlett font face à des accusations, notamment d’atteintes aux droits civils, de complots illégaux, d’usage inconstitutionnel de la force et obstruction.

Il a déclaré que Hankison était accusé de deux chefs d’accusation de privation des droits civils, et le ministère américain de la Justice a publié une déclaration disant: “Hankison a délibérément utilisé une force excessive anticonstitutionnelle, tout en agissant en sa qualité officielle d’officier, lorsqu’il a tiré avec son arme de service. dans l’appartement de Taylor par une fenêtre couverte et une porte vitrée couverte.”

La première accusation accuse Hankison d’avoir privé Taylor et son petit ami de leurs droits constitutionnels lorsqu’il a tiré des coups de feu à travers la fenêtre de sa chambre.

La deuxième accusation accusait Hankison d’avoir privé trois voisins de leurs droits constitutionnels lorsqu’il avait tiré à travers une porte vitrée recouverte de stores et d’un rideau.

L’avocat de Hankison n’a pas répondu à temps pour cet article.

“Les deux chefs d’accusation allèguent que Hankison a utilisé une arme dangereuse et que sa conduite impliquait une tentative de meurtre”, indique le communiqué.

La procureure générale adjointe Kristen Clarke a déclaré lors de la conférence de presse: “Depuis la fondation de notre nation, la Déclaration des droits de la Constitution des États-Unis garantit que toutes les personnes ont le droit d’être en sécurité chez elles, à l’abri de faux mandats, de perquisitions déraisonnables , et l’usage d’une force injustifiable et excessive par la police.”

Elle a poursuivi: “Ces actes d’accusation reflètent l’engagement du ministère de la Justice à préserver l’intégrité du système de justice pénale et à protéger les droits constitutionnels de chaque Américain.”

Quelle autre accusation a été déposée contre Brett Hankison dans la fusillade de Breonna Taylor ?

Le mercredi 23 septembre 2021, un grand jury du Kentucky a accusé Hankison de trois chefs de mise en danger gratuite pour avoir tiré dans une maison à côté de Taylor avec des personnes à l’intérieur.

Près de deux ans après la mort de Taylor, l’ancien officier a été acquitté des charges le 3 mars 2022.

AP News a précisé que Hankison n’est pas jugé pour la mort de Taylor, mais plutôt pour “avoir tiré des balles qui sont entrées dans un appartement adjacent, mettant en danger une voisine enceinte, son jeune enfant et son petit ami”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait fait quelque chose de mal, Hankison a répondu “absolument pas”.

En ce qui concerne la mort de Taylor, il a déclaré: “Elle n’avait pas besoin de mourir cette nuit-là.”

L’avocat de Hankison, Stew Mathews, a répondu à l’acquittement en déclarant dans un communiqué: “Je pense que c’est une bonne journée, enfin, pour les forces de l’ordre.”

À l’époque, un porte-parole du FBI a déclaré aux côtés du ministère de la Justice qu’ils travaillaient “pour déterminer quelles accusations fédérales, le cas échéant, sont justifiées”.

Ben Crump, l’avocat de la mère de Taylor, a déclaré dans un communiqué: «Le manque de responsabilité mis en évidence dans tous les aspects du meurtre de Breonna montre combien de travail reste à faire avant de pouvoir dire que notre système judiciaire est juste et notre système de maintien de l’ordre. protège les personnes de couleur.

Breonna Taylor, une EMT de 26 ans, est vue ici

Qu’est-il arrivé à Breonna Taylor ?

Taylor était une technicienne médicale de 26 ans vivant avec son petit ami à Louisville, dans le Kentucky, lorsque, dans la nuit du 13 mars, des policiers de Louisville sont entrés dans la maison de Taylor et Kenneth Walker à l’aide d’un bélier sans mandat de perquisition et ont ouvert le feu sur un prétendu saisie de drogue.

La juge du circuit du comté de Jefferson, Mary M Shaw, avait inclus le domicile de Taylor et Walker dans un mandat de perquisition « sans coup sûr » fondé sur la conviction de la police qu’un homme utilisait le domicile pour recevoir des colis illicites.

Le suspect aurait été vu entrer dans cette maison avec un colis USPS avant de partir pour une autre maison.

La police de Louisville a affirmé qu’elle s’était annoncée alors qu’elle entrait dans la maison avec le mandat, cependant, les voisins ont déclaré qu’ils n’avaient jamais entendu d’annonces et Walker a pensé que c’était quelqu’un qui était entré par effraction.

Walker, un porteur d’armes à feu agréé, a tiré le premier, frappant un policier à la jambe, et en réponse, les policiers ont ouvert le feu avec plus de 20 coups.

En fin de compte, les personnes qu’ils recherchaient ne résidaient pas dans l’appartement de Taylor et aucune drogue n’a été trouvée.

Taylor a été mortellement abattu huit fois.

Le rapport de police a déclaré que Taylor n’avait pas été blessé et qu’aucune entrée forcée n’avait eu lieu.

L’avocat du Commonwealth, Tom Wine, a décidé de rejeter toutes les charges retenues contre Walker et a obtenu l’immunité parce qu’il était dans son droit de se défendre lui-même et Taylor en vertu de la loi du Kentucky.

Le chef de la police, Robert Schroeder, a déclaré que Hankison n’avait aucun “fait à l’appui” pour prouver que Taylor était une menace lorsqu’il a tiré les balles.