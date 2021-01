BRENDYN Hatfield est l’un des partenaires professionnels de Dancing On Ice 2021.

Le talentueux patineur a perfectionné ses compétences sur la scène Disney On Ice et il s’est associé à Lady Leshurr dans la compétition préférée des fans.

Qui est Brendyn Hatfield?

Brendyn Hatfield est un patineur professionnel de 34 ans.

C’est la deuxième fois qu’il se produit sur Dancing On Ice, et son partenaire sera le rappeur Lady Leshurr, après avoir été jumelé avec la présentatrice de nouvelles Lucrezia Millarini l’année dernière.

Excité par ses débuts, Brendyn a tweeté: « @dancingonice les répétitions ont été un #tourbillon. J’ai adoré passer du temps avec un groupe de professionnels aussi talentueux et incroyable.

« Je ne pouvais pas demander un meilleur groupe de personnes avec qui partager la glace. »

Brendyn s’est fait un nom dans les émissions de Disney on Ice, jouant les rôles d’Aladdin et de Woody.

En plus de patineur, Brendyn a également travaillé comme monteur et directeur de la photographie – travaillant sur des projets dont le court métrage My Name is Tommy.

Brendyn Hatfield est-il marié?

Brendyn est marié à une autre professionnelle de Dancing on Ice Jessica Hatfield.

Jessica est une danseuse de réserve pour la série 2020 – ce qui signifie que si l’un des patineurs partenaires subit une blessure, elle sera là pour sauver la situation.

Brendyn a rencontré Jessica alors qu’ils étaient tous les deux en tournée avec Disney on Ice.

Ils ont joué dans le monde entier ensemble comme Aladdin et Jasmine.

Quand commence Dancing On Ice 2021?

La nouvelle série de Dancing On Ice débute le 17 janvier.

Les choses commenceront à 18 heures sur ITV, avec des rattrapages disponibles sur ITV Hub.

En raison de la pandémie, les étoiles ont dû former des bulles avec leurs partenaires.

La gamme complète de candidats célèbres comprend: