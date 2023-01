Qui est Brandon Smiley ? 5 choses sur le fils de Rickey Smiley qui est mort – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Splashnews

Brandon Smiley était le fils aîné de l’animateur de radio Rickey Smiley.

Brandon est décédé le 29 janvier 2023 à l’âge de 32 ans.

Il avait quatre frères et sœurs.

Ricky Smiley54 ans, pleure la mort de son fils de 32 ans Brandon Smiley, décédé le matin du 29 janvier. Rickey a révélé la nouvelle le lendemain dans une vidéo Instagram. « J’ai une mauvaise nouvelle ce matin. Je veux juste que tout le monde prie pour moi. Mon fils, Brandon Smiley, est décédé ce matin », a déclaré le comédien et animateur de radio. Rickey, qui se dirigeait vers l’aéroport pour se rendre à Birmingham, en Alabama, dans la vidéo, a demandé à ses partisans de “prier” pour les frères et sœurs de Brandon et sa mère. Brenda. Rickey n’a pas partagé la cause du décès de Brandon.

Rickey est connu pour sa carrière dans la comédie et l’animation télé/radio. Il est l’hôte de la syndication nationale Spectacle du matin de Rickey Smiley, basé à Atlanta. Mais que savons-nous de son défunt fils, Brandon ? Continuez à lire pour en savoir plus sur Brandon ci-dessous.

Brandon vivait en Alabama.

Il semble que Brandon vivait à Birmingham, en Alabama, au moment de sa mort. Rickey a déclaré dans sa vidéo qu’il s’envolait pour Birmingham, vraisemblablement depuis Atlanta, après la mort de Brandon. Rickey est né à Birmingham.

Le nom de sa mère est Brenda.

Rickey a demandé aux fans de “prier pour la mère de mon fils, Brenda”, lors de l’annonce du décès de Brandon. Selon les rapports, la mère de Brandon est Brenda Morris, qui a épousé Rickey lorsqu’elle était adolescente. Après avoir eu quatre enfants ensemble, Rickey et Brenda auraient divorcé après 12 ans de mariage.

Il avait 3 frères et sœurs.

Brandon laisse dans le deuil ses trois frères et sœurs biologiques, Smiley d’Assence, Malik Smileyet Aaryn Smiley. Rickey a un cinquième enfant, fils Craig Smiley, qu’il a adopté. Aaryn a rendu hommage à Brandon après sa mort en partageant des images de leur famille sur son histoire Instagram. “Repose en paix grand frère, je t’aime pour toujours”, a-t-elle écrit. Malik a également rendu hommage à Brandon sur Instagram, avec des photos de famille et un message sincère. “Rien n’aurait pu me préparer à cet homme, tu m’as brisé le cœur d’une manière que je ne peux pas expliquer mon frère. Une partie de moi ne croit toujours pas que tu es parti. Tu me manques et je t’aime pour toujours mon frère”, a-t-il écrit.

Sa sœur a été abattue en 2020.

Aaryn Smiley a failli être tuée en juillet 2020 lorsqu’elle a été abattue lors d’un incident de rage au volant à Houston. Rickey a révélé dans son émission de radio qu’Aaryn “allait bien” et attendait une intervention chirurgicale dans un hôpital de Houston. Aaryn a ensuite fait le point sur la façon dont elle tenait après l’incident.

“C’est la chose la plus terrifiante qui me soit jamais arrivée”, a-t-elle écrit sur une photo Instagram Story d’un siège de voiture taché de sang. “Je ne sortirai pas de l’hôpital pendant un certain temps et je ne pourrai pas marcher pendant un certain temps en raison de lésions nerveuses”, a-t-elle également déclaré, avant de remercier tout le monde pour leurs messages de soutien.

Il avait une fille.

Brandon était le père d’une fille nommée Tempête. Rickey l’a confirmé lorsqu’il a annoncé la mort de son fils dans la vidéo IG. “Je vais bien, mais s’il vous plaît, priez pour la mère de mon fils, Brenda, ses frères et sœurs et sa fille Storm”, a déclaré Rickey. On ne sait pas qui est la mère de Storm.

