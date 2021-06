Qui est Brad McClelland, candidat de Love Island 2021?

LA villa Love Island s’apprête à rouvrir ses portes pour un nouvel été de romance.

L’un des beaux mecs qui est à la recherche de l’amour Brad McClelland.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

3 Rencontrez le candidat de Love Island 2021 Brad McClland Crédit : ITV

Qui est Brad McClland de Love Island ?

Hunky Brad est un ouvrier de 25 ans de Northumberland.

S’exprimant avant Love Island 2021, Brad a déclaré à ITV qu’il avait déclaré: « Je veux sortir en face à face, j’aime rencontrer des gens.

« Je suis facile à vivre, décontracté. Qui ne voudrait pas être dans une belle villa dans un pays chaud pendant un moment ? »

Lorsqu’on lui a demandé comment ses amis le décriraient, il a répondu : « J’essaie de gagner le plus d’argent possible en en faisant le moins possible.

3 Brad est connu pour ses selfies au gymnase Crédit : Instagram

Quel est le partenaire idéal de Brad ?

S’exprimant avant Love Island 2021, Brad a déclaré à ITV: « Quelqu’un comme Sommer Ray d’Instagram.

« J’aime aussi Zara McDermott, c’est une belle fille.

« Ou j’aime bien Megan Fox. »

3 Brad cherche l’amour cet été Crédit : ITV

Brad est-il sur Instagram ?

Vous pouvez suivre Brad sur Instagram @brad_mcclell.

Il compte déjà près de 6,5 000 abonnés, ce qui ne manquera pas d’augmenter massivement après son entrée dans la célèbre villa de Love Island.

Sur son Insta, vous trouverez de nombreux selfies sexy et photos de torse, ce qui le rend parfait pour le spectacle.

Lisez toutes les dernières nouvelles de la villa

Quand est-ce que Love Island passe à la télé ?

Love Island débutera le lundi 28 juin 2021 à 21h.

Le spectacle se déroule généralement de début juin pendant huit semaines jusqu’en août.

Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, il devrait commencer et se terminer un peu plus tard que d’habitude.

Le spectacle devrait revenir dans la villa emblématique de Majorque.