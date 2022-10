Qui est Bodie ? À propos du chanteur hors concours de la saison 22 de “The Voice” – Hollywood Life

Les auditions à l’aveugle de La voix la saison 22 est toujours en cours, et Bodie Kuljian montera sur scène lors de l’épisode du 3 octobre. Le natif de Californie de 29 ans interprète une formidable interprétation de “You Found Me” par La mêlée pour son audition à l’aveugle.

Tout de suite, les entraîneurs savent qu’ils ont trouvé quelque chose de spécial à Bodie. Alors, qui est Bodie ? De sa musique originale à sa famille, faites connaissance avec ce talentueux Voix concurrent.

1. Bodie obtient un tour de 4 chaises lors de son audition.

Blake Shelton est le premier entraîneur à transformer sa chaise rouge pour Bodie. John legend suit rapidement après Blake. Gwen Stefani et Camila Cabello finissent par tourner aussi leurs chaises rouges. “Tout le monde se souviendra de vous, de votre apparence, de votre son”, a déclaré Blake au chanteur. “Vous avez ce qu’il faut pour vous rendre à la finale de La voix.” John ajoute ses propres éloges: «Votre présence vocale était tellement robuste. Vous vous démarquez vraiment. Gwen souligne que Bodie a « un ton tellement incroyable. C’est juste rare, et ça veut dire que tu es rare.

2. Bodie est marié.

Bodie est heureusement marié à Royale Kuljian, qui est photographe. Ils ont fêté leur 7e anniversaire en juin 2022. « 7 ans de mariage avec le plus grand humain que j’aie jamais connu. Je vous honore pour la femme sage, intelligente, passionnée, humble, patiente, attentionnée, inébranlable, talentueuse, hilarante et belle que vous êtes. Cela a été les 7 meilleures années de ma vie. Vous êtes une bénédiction pour tous ceux qui vous connaissent. Je ne peux pas croire que nous puissions faire ça toute une vie », a écrit Bodie dans son post Instagram à Royale.

3. Bodie a des enfants.

Bodie et Royale ont trois adorables enfants ensemble. Ils ont un fils, Indéet ses deux filles, Violet et Goldie. Royale amène Indie pour regarder son père auditionner pour La voix.

4. Bodie a sorti sa propre musique.

Bodie a sorti deux EP, L’amour au premier combat et Moi et toi. Ses singles “moonlight”, “teenage love” et “je pense que je t’aime” ont tous plus d’un million de flux sur Spotify. Son dernier single “GHOST” est sorti en juin 2022.

5. Bodie a réalisé un documentaire.

Bodie a révélé qu’il avait réalisé son premier documentaire dans une mise à jour de mai 2022 sur Instagram. Il a également été producteur exécutif du documentaire.