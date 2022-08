La figure des médias sociaux, Bobby Kataria, a récemment fait la une des journaux pour plusieurs raisons. Originaire de Gurugram, Kataria est une blogueuse lifestyle et une bodybuildeuse. Il bénéficie d’un suivi sain de 6 lakh + sur Instagram et est également très populaire sur d’autres plateformes de médias sociaux telles que Facebook et Twitter. Habituellement, sur ses réseaux sociaux, il partage un aperçu de son style de vie «somptueux», fléchissant ses muscles saillants et partageant des conseils de mise en forme. On le voit souvent discuter de questions sociales.

Jusqu’ici tout va bien.

Dans un passé récent, cependant, la star des médias sociaux a fait l’actualité pour toutes les mauvaises raisons. Une enquête a été lancée par le directeur général de la police d’Uttarakhand, Ashok Kumar, après qu’une vidéo de l’influenceur Instagram Bobby Kataria consommant de l’alcool sur une route très fréquentée de Dehradun est devenue virale. Tout a commencé le 28 juillet lorsque Kataria, un résident de l’Haryana, a mis en ligne la vidéo sur son compte vérifié. Le court clip a maintenant déclenché une colère généralisée. L’influenceur compte environ 6,3 lakh d’abonnés sur la plateforme de partage de photos et de vidéos.

Dans la vidéo, Kataria pourrait s’asseoir sur une chaise au milieu d’une route et consommer de l’alcool. Tournée par l’un de ses assistants, la vidéo est accompagnée d’une musique de fond qui dit “Roads apne baap ki”.

Alors que l’indignation ne faisait que commencer, une autre vidéo du créateur de contenu a refait surface sur Internet, alimentant la colère envers Kataria.

La vidéo, en question, a été tournée lorsque l’influenceur aurait voyagé de Dubaï à New Delhi sur un vol SpiceJet le 23 janvier 2022. La vidéo a été immédiatement retirée de ses pages de médias sociaux. “La vidéo n’est pas disponible sur sa page FB/Insta. Mesures prises par la sécurité aérienne plus tôt », ont déclaré les autorités.

Le Bureau de la sécurité de l’aviation civile a confirmé que la vidéo désormais virale était ancienne et que des mesures appropriées avaient été prises contre Bobby à ce moment-là, a rapporté l’ANI.

La vidéo montrait la star des médias sociaux allongée dans la queue du vol SpiceJet et fumant une cigarette. Il est interdit de fumer sur tous les vols, qu’ils soient intérieurs ou internationaux. Selon ANI, un porte-parole de SpiceJet a déclaré qu’aucun des passagers ou de l’équipage n’était au courant de l’acte. L’affaire a été portée à la connaissance de la compagnie aérienne le 24 janvier 2022 par le biais de publications sur les réseaux sociaux.

Plus tôt en décembre 2017, Kataria a été mêlée à une autre controverse. Il aurait créé un chahut à l’intérieur d’un poste de police à Gurugram. Cela s’est produit dans le cadre d’une affaire de double meurtre dans son village. Selon Navbharat Times, la police avait enregistré six affaires contre lui. Il a ensuite été arrêté.

La personnalité des médias sociaux avait allégué que la police l’avait torturé en garde à vue.

