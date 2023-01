Qui est Bobby Hull ? 5 choses sur la légende du hockey décédée – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Amr Alfiky/AP/Shutterstock

Bobby Hull était un célèbre joueur de hockey sur glace.

Il a joué 15 saisons avec les Black Hawks de Chicago.

Il s’est marié trois fois et a eu 7 enfants.

Bobby est décédé le 30 janvier 2023 à 84 ans.

Bobby Hull, considéré comme l’un des plus grands joueurs de hockey sur glace canadiens de tous les temps, est décédé le 30 janvier 2023. Bobby avait 84 ans lorsqu’il est décédé. Les anciens de la LNH ont confirmé le décès de Bobby Twitter et a mentionné ses incroyables réalisations dans le sport. Bobby est le meilleur buteur de tous les temps des Black Hawks de Chicago, avec 604 buts au cours de ses 15 saisons dans l’équipe, selon NBC Sports. Bobby a pris sa retraite de la LNH en 1980 après 23 ans.

Bobby était une figure emblématique et bien-aimée du hockey sur glace. Mais il a également eu quelques controverses au cours de sa vie. Voici tout ce que vous devez savoir sur Bobby Hull après sa mort.

Il était une légende de la LNH.

Bobby a commencé sa carrière dans la LNH en 1957 et a joué 15 des 16 saisons avec les Black Haws de Chicago. Il a mené l’équipe à sa troisième victoire de la Coupe Stanley en 1961. Bobby a gagné le surnom de “The Golden Jet” en raison de sa performance impressionnante sur la patinoire. Après avoir quitté les Black Haws, il a joué pour les Jets de Winnipeg et les Whalers de Hartford. Bobby a terminé sa carrière dans la LNH avec 610 buts, 560 passes et 1 170 points sur 1 063 matchs, selon NBC Sports. Il a officiellement pris sa retraite en 1980 pour s’occuper de sa petite amie Claudia Allen, qui a été blessé dans un accident de voiture. Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1983.

Son frère était joueur de hockey.

Le frère cadet de Bobby Denis Hull, 78 ans, était également une vedette de la LNH. Dennis était surnommé “The Silver Jet” et a joué avec Bobby sur les Black Hawks pendant huit saisons. Dennis a disputé un total de 14 saisons dans la LNH avec les Black Hawks et les Detroit Red Wings. Il a pris sa retraite en 1978, deux ans avant son frère aîné.

Il aurait fait des commentaires pro-nazis.

Bobby a été impliqué dans une controverse à la fin des années 1990. Il aurait été cité par Le temps de Moscou faire des commentaires positifs sur Hitler et les nazis, par NBC Sports. Bobby aurait nié avoir fait ces commentaires et déclaré qu’il était “profondément offensé” par les “fausses déclarations”.

Bobby a été marié trois fois.

Le premier mariage de Bobby était avec Joanne McKay. Il a épousé une autre femme, puis une femme nommée Déborah dans ses deuxième et troisième mariages. Joanne et Deborah auraient accusé Bobby de violence domestique après leurs mariages respectifs. Bobby n’a pas avoué ces accusations, bien qu’il ait plaidé coupable d’avoir frappé l’un des agents qui l’ont arrêté, ce qui a entraîné une amende de 150 $ et une surveillance judiciaire de six mois, selon ESPN.

Il a eu 7 enfants.

Bobby a eu un total de sept enfants, cinq de son mariage avec Joanne. Son fils Brett Hull joué dans la LNH. Ses autres fils Bart, Bobby Jr.., et Blake tous ont également joué au hockey. Le cinquième enfant de Bobby avec Joanne est sa fille Michelle, devenu patineur artistique. Il avait une autre fille, Jessica, avec sa petite amie Claudia Allen. Son septième enfant était une fille nommée Beth Carriero Andersondont la mère était une femme de l’Ontario, au Canada, selon des rapports en ligne.

