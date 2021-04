Faire un meurtrier sur Netflix explore le cas complexe de Steven Avery qui a arrêté et condamné pour le meurtre de Teresa Halbach.

Bobby Dassey est un membre de la famille d’Avery qui a été un acteur principal dans la procédure du procès.

Bobby Dassey Crédit: YouTube

Qu’est-il arrivé à Teresa Halbach?

En 2005, la photographe Teresa Halbach a disparu sans laisser de trace.

Elle était connue pour la dernière fois pour avoir rencontré Avery à son domicile sur le terrain de son entreprise Auto Salvage pour prendre une photo d’une fourgonnette qu’il essayait de vendre.

Son véhicule a été retrouvé en partie caché dans sa cour de récupération et les taches de sang récupérées dans son intérieur correspondaient à l’ADN d’Avery.

Teresa Halbach

Les fragments d’os calcinés de la jeune femme ont été retrouvés plus tard dans un foyer près de la maison d’Avery.

Il a été arrêté et accusé du meurtre, de l’enlèvement, de l’agression sexuelle et de la mutilation d’un cadavre par Halbach le 11 novembre 2005.

Le 6 juin 2007, Avery a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération anticipée après avoir été reconnu coupable du meurtre de Halbach.

Qui est Bobby Dassey?

Bobby Dassey est le neveu de Stephen Avery.

Bobby a été l’un des principaux témoins utilisés par l’accusation dans le procès contre son oncle.

Au cours du procès, il a déclaré qu’il avait vu Halbach prendre des photos sur la propriété d’Avery, mais qu’il ne l’avait pas revue après qu’elle soit entrée dans la caravane d’Avery.

Il a dit que la voiture de Halbach était toujours sur la propriété quand il est parti chasser, mais que le RAV-4 était parti au moment où il est revenu.

Bobby n’a jamais été accusé d’aucun crime lié à la mort de Halbach.

Comment est-il connecté à Steven Avery?

Steven Avery purge une peine d’emprisonnement à perpétuité à l’établissement correctionnel Waupun du Wisconsin depuis qu’il a été reconnu coupable de meurtre en 2007.

Lui et son neveu Brendan Dassey purgent la prison à vie pour le meurtre de Teresa Halbach en 2005.

Avery a soutenu que sa condamnation était fondée sur des preuves plantées et de faux témoignages.

Steven Avery Crédit: Splash News

L’accusation a affirmé qu’Avery avait invité Dassey chez lui pour l’agresser sexuellement et la torturer.

Il a été allégué qu’ils l’ont ensuite emmenée dans le garage pour lui tirer une balle dans la tête avant de brûler son corps et d’essayer de détruire les restes calcinés.

L’avocate d’Avery, Kathleen Zellner, dépose une nouvelle requête affirmant que Bobby a planté la voiture de la photographe disparue Teresa Halbach au Avery Salvage Yard, a rapporté Channel 3000.

Zellner dépose la requête citant un nouveau témoin qui a fourni des informations.

Thomas Sowinski affirme qu’il livrait des journaux au Avery Salvage Yard aux petites heures du matin du 5 novembre 2005 quand il « a vu un Bobby Dassey torse nu et un homme plus âgé non identifié pousser un RAV-4 bleu foncé sur Avery Road vers le dépotoir ».

Sowinski a ensuite déclaré que Bobby avait essayé de l’empêcher de sortir de la propriété, mais il s’était enfoncé dans un fossé pour le contourner et avait pu partir.

Il a ensuite affirmé qu’il avait appelé le bureau du Sherriff de Manitowoc pour signaler sa rencontre avec Bobby, mais qu’un officier lui avait dit: «Nous savons déjà qui l’a fait».

La requête a été déposée par Zellner dans sa tentative de prouver une «violation Brady», affirmant que l’accusation avait supprimé des preuves qui auraient été en faveur de la défense.