Qui est Bobby Cummines ? | Le soleil

BOBBY Cummines s’est bâti une réputation brutale dans les années 1970 à Londres.

Mais c’était une réputation qu’il a décidé plus tard qu’il voulait changer.

Bobby Cummines s’est forgé une réputation de chef de gang à Londres dans les années 1970 Crédit : Carl Fox – Le Soleil

Qui est Bobby Cummines ?

Robert “Bobby” Cummines est un ancien chef de gang anglais, un racket de protection, un voleur à main armée et un exécuteur criminel qui a changé sa vie.

Né à Islington, Londres, le 23 novembre 1951, Cummines était le plus jeune de huit enfants.

Ayant grandi dans une famille respectueuse des lois à King’s Cross, Bobby a quitté l’école à 16 ans sans aucune qualification.

Mais avec un emploi récemment acquis dans un bureau d’expédition et la perspective d’une carrière dans les douanes et accises devant lui, la vie de Bobby a empiré lors de sa première rencontre sérieuse avec la police.

Rappelant la rencontre, Cummines a déclaré: «J’étais dans un parc avec mes amis quand quelqu’un a lâché un pistolet de départ.

“La police a été appelée et a commencé à intimider ces jeunes enfants.

”Ils étaient agressifs et n’auraient pas dû parler à ces enfants sans la présence d’un adulte, alors je leur ai tenu tête. La police est partie et est revenue peu après.

”Ils ont pointé du doigt un rasoir coupe-gorge qui était par terre et ont affirmé que c’était le mien que je l’avais sorti de ma poche et l’avais jeté par terre. C’était un aménagement.

“Mon père était un hétéro et pensait que la police était comme Dixon de Dock Green.

”Il a dit que la police ne déposerait jamais de preuves.

“Il m’a dit de plaider coupable et que je recevrais une amende et que ce serait oublié dans quelques années.”

Et Cummines a fait exactement cela, mais ses patrons au bureau d’expédition ont découvert l’affaire et l’ont renvoyé en conséquence.

En colère et inemployable, Cummines a décidé de commencer une carrière criminelle – et est rapidement devenu le plus jeune voleur à main armée de Grande-Bretagne.

Moins d’un an plus tard, il était à Old Bailey, accusé de possession d’un fusil de chasse et de vol à main armée, et a été envoyé dans un centre de détention.

Après sa libération, il est ensuite devenu un chef de gang des forces de l’ordre criminelles, des extorqueurs et des racketteurs connus sous le nom de “The Chaps”, employant une violence extrême dans les années 1970 dans le nord de Londres.

Cummines affirme qu’on lui a appris à déshumaniser tous ceux qu’il tuait.

Bien qu’il soit décrit comme un gangster, Cummines a refusé d’accepter l’étiquette, affirmant qu’il ne s’est jamais considéré comme tel.

Au lieu de cela, il déclare qu’il était un “homme d’affaires dont l’activité était le crime”.

Il a changé de direction dans la vie lors de son dernier passage à l’intérieur.

Il a été directeur général de Unlock, l’Association nationale des délinquants réformés, d’avril 1999 à mars 2012, et a été récompensé et OBE par feu la reine en 2011.

Pourquoi Bobby Cummines a-t-il été envoyé en prison ?

Cummines a été envoyé en prison lorsqu’un marchand d’armes a informé les autorités de presque tout ce que lui et sa bande avaient fait.

Au cours des premiers mois à l’intérieur, il a pris le gouverneur en otage pour avoir été “déraisonnable”.

Cela a conduit les autorités à le désigner comme un prisonnier de classe «A», ce qui l’a amené à être fréquemment transféré d’une prison à une autre.

Combien de temps Bobby Cummines a-t-il passé en prison ?

Tout au long de sa carrière de criminel engagé et violent, Cummines s’est retrouvé derrière les barreaux à plusieurs reprises, purgeant une peine de 13 ans.

Après avoir été condamné à un centre de détention à seulement 16 ans, il a purgé cinq ans d’une peine de sept ans et demi pour homicide involontaire.

Il a été reconnu non coupable de meurtre après que l’homme qu’il avait ligoté lors d’un vol à main armée soit mort étouffé.

Il a finalement été libéré de prison en 1987 et a pris un nouveau départ avec sa femme et sa fille.

Pourquoi Bobby Cummines a-t-il reçu un OBE ?

Alors qu’il purgeait sa peine à la prison de Parkhurst, il a rencontré le criminel notoire Charlie Richardson – qui a fini par avoir un impact énorme sur sa vie, l’envoyant finalement sur la voie de la rédemption.

Richardson a encouragé Cummines à entrer dans l’éducation et à commencer à lire.

Cummines a ensuite étudié pour un diplôme à l’Open University en prison.

À sa sortie de prison, Cummines a rejoint Mark Leach, le fondateur de Unlock, l’Association nationale des délinquants réformés – fournissant un soutien et des conseils pratiques et a développé une expertise particulière dans la lutte contre l’exclusion financière des anciens délinquants.

Il est ensuite devenu PDG lorsque Mark a démissionné.

Unlock est devenu une force puissante dans la réhabilitation des délinquants et, en 2011, Unlock a remporté le prix The Guardian’s Charity of the Year.

Cummines a reçu un OBE de la reine Elizabeth II la même année, en juin 2011, en reconnaissance de ses services aux délinquants réformés.

Que fait Bobby Cummines maintenant ?

Cummines est maintenant un militant anti-criminalité respecté dont les œuvres caritatives ont aidé à réhabiliter des centaines d’anciens délinquants.

Il a également écrit son autobiographie qui a été publiée en 2015 – détaillant sa vie de crime et comment il a trouvé le chemin de la rédemption.

Quelle est la valeur nette de Bobby Cummines ?

Les revenus de Bobby Cummines proviennent principalement du fait qu’il est un homme d’affaires britannique prospère.

Sa valeur nette est estimée à environ 1,5 à 5 millions de livres sterling.