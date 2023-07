Qui est BJ Griffin ? Apprenez à connaître le violoncelliste chanteur de la saison 18 de ‘AGT’ – Hollywood Life

Voir la galerie





BJ auditionne pour AGT dans l’épisode du 18 juillet.

BJ est un violoncelliste chanteur.

BJ est un grand fan d’apnée.

Le L’Amérique a du talent Les auditions de la saison 18 se terminent, mais il y a des artistes stellaires qui n’ont pas encore pris la scène. B.J. Griffin se produira lors de l’épisode du 18 juillet. BJ est plus que talentueux avec ses capacités de chant et de violoncelle.

Alors, qui est BJ Griffin ? C’est une étoile montante dans l’industrie de la musique. HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur BJ, de ses talents musicaux à son parcours.

BJ chante et joue du violoncelle.

BJ est un double talent. Non seulement il est chanteur, mais il joue du violoncelle en même temps. BJ a étudié l’éducation musicale, l’interprétation du violoncelle et l’industrie de la musique à l’Université James Madison, selon son site officiel. C’est aussi là qu’il a commencé sa carrière de chanteur en tant que soliste pour un groupe a capella entièrement masculin.

BJ a sorti de la musique originale.

BJ a sorti son nouveau single « It’s A New Day » le 18 juillet, le jour même de la diffusion de son audition sur NBC. Il a également sorti des singles supplémentaires en 2019 : « Time » et « On My Mind ».

BJ a grandi en Virginie.

BJ est né à Detroit, dans le Michigan, mais sa famille a déménagé à Virginia Beach, en Virginie. Quand il était jeune interprète, BJ était membre du Virginia Youth Symphony Orchestra.

BJ a formé son propre groupe.

BJ a créé le groupe BJ Griffin et le Galaxy Groove en 2013. Il a également formé le BJ Griffin Duo avec un copain de longue date Jason Brun. Son groupe a été la première partie de Lionel Richie, Erykah Badu, Lauryn Collineet plus.

BJ aime plonger en apnée.

Lorsqu’il ne chante pas et ne se produit pas, BJ est tout au sujet de la plongée libre. Il a partagé d’innombrables vidéos sur son compte Instagram de ses aventures sous-marines. « Tellement RECONNAISSANT de pouvoir utiliser l’apnée pour me connecter plus profondément à moi-même », a-t-il récemment sous-titré l’une de ses vidéos.

