AMY Childs est un visage bien connu à la télévision, après être devenu célèbre dans The Only Way Is Essex.

Au fil des ans, sa vie amoureuse a fait la une des journaux et les fans souhaitent en savoir plus sur son fiancé Billy Delbosq.

Instagram

Billy Delbosq avec sa célèbre fiancée Amy Childs[/caption]

Qui est Billy Delbosq ?

Né en mars 1983, Billy Delbosq est un homme d’affaires de Brentwood, Essex.

Il possède diverses sociétés, dont Box Gym Fitness et la société de revêtements de sol domestiques LVT UK.

Billy est également directeur de l’entreprise familiale Delbosq Ltd, une entreprise de revêtements de sol commerciaux.

Depuis qu’il est devenu célèbre, grâce à sa relation avec Amy Childs, il a également renforcé son compte Instagram en suivant son pseudo populaire @billydelbosq8.

Dans quelles émissions de télévision Billy Delbosq a-t-il été?

Billy a eu son premier aperçu de la gloire lorsqu’il a participé à First Dates en 2018.

Dans l’émission populaire de Channel 4, il est allé à un rendez-vous avec la candidate Olivia Newman-Young.

En 2023, avec Amy, il est apparu dans son émission de télé-réalité ITVBe Amy Childs: The Twin Life.

Comment Billy Delbosq a-t-il rencontré Amy Childs et depuis combien de temps sont-ils ensemble ?

Amy a rencontré et est tombée amoureuse de Billy pendant le verrouillage en 2020, se référant à lui comme son «prince charmant».

Après une romance éclair, le couple s’est fiancé en avril 2023.

Billy a utilisé les nouveau-nés Billy et Amelia dans sa demande en mariage, les habillant de costumes assortis qui disaient : « Maman veux-tu épouser mon papa ?

Amy a écrit: « J’ai dit OUI… Future Mme Amy Delbosq. »

Billy s’est mis à genoux lors d’une séance photo familiale spéciale, laissant Amy stupéfaite.

Elle plaqua sa main sur sa bouche alors que Billy produisait une énorme bague en diamant.

Après avoir accepté sa proposition, le couple a partagé un gros câlin et un baiser.

Combien d’enfants a Billy Delbosq ?

Avec Amy, il a deux enfants après que le couple a accueilli des jumeaux, une fille et un garçon en 2023.

Cela porte la couvée d’Amy à quatre, car elle a deux autres enfants, issus de deux relations passées.

Elle était auparavant en couple avec le constructeur Bradley Wright de 2013 à 2017, mais ils se sont renversés peu de temps après avoir eu Polly ensemble.

Elle était également en couple avec un homme nommé Ritchie, avec qui elle a eu un fils, également appelé Ritchie.