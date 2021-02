Qui est Bill Nelson, ancien politicien proche de Joe Biden qui serait le prochain chef de la NASA?

Qui sera le prochain chef de la NASA? Si l’on en croit les spéculations des médias et de Twitter, il s’agit probablement de l’ancien sénateur américain de l’État de Floride, Bill Nelson. La semaine dernière, les spéculations se sont multipliées sur les réseaux sociaux sur le fait que Nelson était l’un des meilleurs choix pour le poste de l’administration Joe Biden après que la plate-forme d’information sur la défense Breaking Defense eut tweeté à peu près la même chose.

RUMINT: L’ancien sénateur Bill Nelson (Floride) serait le choix de l’administrateur de Biden pour l’administrateur de la NASA, tuant plusieurs oiseaux d’une pierre: relation forte avec POTUS, sens du Congrès. Pam Melroy est sur le pont en tant qu’adjointe, apportant des côtelettes techniques. @Genevaexpat– Défense de rupture (@BreakingDefense) 22 février 2021

Qui est Bill Nelson?

Bill Nelson est un ancien sénateur de Floride connu pour être proche du président Biden. Démocrate de longue date, Nelson, âgé de 78 ans, a récemment perdu sa réélection au Sénat en 2018 et aurait depuis fait pression pour élargir son rôle. Nelson a été six fois membre de la Chambre des représentants et a remporté trois mandats à la chambre haute. Nelson a été élu pour la première fois à la Chambre des représentants de l’État de Floride en 1972 et est devenu membre de la Chambre des représentants des États-Unis en 1978. Il a représenté le Centre spatial Kennedy au Sénat pendant des décennies.

Bill Nelson est-il un astronaute?

Au cours de ses six mandats, Nelson est devenu la première personne de la Chambre à voyager dans l’espace. Le sénateur de Floride a volé sur la navette spatiale Columbia en tant que spécialiste de la charge utile dans le cadre de la mission STS-61C en 1986 après une formation au Johnson Space Center à Houston. La mission était censée lancer un satellite de communication dans l’espace et le voyage de Nelson sur la navette a duré quatre jours (12-18 janvier).

Selon les rapports, Nelson avait rejoint le comité consultatif de la NASA en mai de l’année dernière, comme l’avait annoncé l’administrateur de la NASA de l’époque sous le gouvernement de Donald Trump, Jim Bridenstine. Il a également évoqué l’exploration spatiale et l’avenir des voyages dans l’espace dans son dernier discours au Sénat.

Qu’est-ce qu’Elon Musk a à voir avec ça?

Jim Bridenstine était l’administrateur de la NASA au moment de la mission SpaceX vers la Station spatiale internationale. À partir de maintenant, la NASA et SpaceX appartenant à Elon Musk, qui fabrique des fusées réutilisables, entretiennent des relations étroites dans le cadre du programme Commercial Crew. Nelson, qui est maintenant présenté comme le prochain administrateur de la NASA, est connu pour se méfier de SpaceX. Bien qu’il ait salué le lancement de la fusée Falcon Heavy 2018, il s’est souvent opposé au soutien de la NASA à des sociétés commerciales comme SpaceX. Selon un rapport à Ars Technica, il a même demandé aux responsables de la NASA de garder «leur garçon» sous contrôle.

Quelle est la controverse SLS?

Nelson a joué un rôle important dans le développement de la fusée Space Launch System très coûteuse. Surnommé un véhicule de lancement ultra-lourd, le développement du projet de la NASA a commencé en 2011 sous le gouvernement de Barack Obama. En 2020, le coût du projet s’élevait à 18,6 milliards de dollars américains. Nelson est reconnu pour avoir rendu cela possible après avoir fait du lobbying auprès d’un sénateur républicain pour que la NASA construise elle-même de grosses fusées au lieu de laisser des entreprises privées comme SpaceX se charger des aspects d’ingénierie et de fabrication. En donnant à des entreprises privées comme SpaceX plus d’espace pour construire des fusées, la NASA pourrait consacrer ses ressources et son argent au développement de technologies et d’autres aspects de l’exploration spatiale et de l’astrophysique.

Que disent les critiques?

Tous ne sont pas satisfaits des rumeurs. Les critiques de Nelson comme l’astrophysicien Simon Porter estiment que « Nelson représente tout ce dont la NASA a besoin pour s’éloigner ». Porter s’est adressé à Twitter pour dire que la nomination de Nelson à la tête de la NASA était comme « » Trump mettant les dirigeants pétroliers en charge de l’EPA « niveaux de mauvais et de corruption. considérant cela, il écoute les lobbyistes, pas les professionnels ». De plus, Nelson lui-même est connu pour s’opposer à ce que d’anciens politiciens deviennent chefs de l’agence spatiale américaine. En 2017, lors de l’élection de Jim Bridenstine, Nelson s’était opposé avec véhémence à cette décision. « Le chef de la NASA devrait être un professionnel de l’espace, pas un politicien », avait déclaré Nelson à l’époque.