Qui est Bill Gates et quelle est sa valeur nette? – Le soleil

BILL Gates est l’un des hommes les plus riches qui ait jamais vécu et figure régulièrement parmi les personnes les plus riches du monde.

Mais combien vaut le co-fondateur de Microsoft et est-il l’homme le plus riche du monde? Voici ce que nous savons …

Bill Gates a cofondé Microsoft en 1975

Qui est Bill Gates?

Bill Gates est le fondateur de Microsoft.

En 2000, lui et sa femme d’alors, Melinda Gates, ont travaillé ensemble pour former la Fondation Bill & Melinda Gates, l’une des plus grandes fondations caritatives au monde avec une dotation de 50 milliards de dollars.

Bill Gates a quitté le conseil d’administration de Microsoft le 13 mars 2020, près de 45 ans après avoir fondé la société avec Paul Allen et 20 ans après avoir démissionné de son poste de PDG en 2000.

Gates a grandi à Seattle, Washington avec ses deux sœurs et ses parents. Il a commencé Microsoft avec Paul Allen après avoir abandonné l’université.

Quelle est la valeur nette de Bill Gates?

En mai 2021, la valeur nette de Gates était estimée à environ 130,5 milliards de dollars, selon Forbes.

Faits saillants de Forbes:

Bill Gates copréside la Bill & Melinda Gates Foundation, la plus grande fondation caritative privée au monde.

En mai 2020, la Fondation Gates a déclaré qu’elle dépenserait 300 millions de dollars pour lutter contre la pandémie de coronavirus, financer le traitement, la détection et les vaccins.

Gates a vendu ou cédé une grande partie de sa participation dans Microsoft – il détient un peu plus de 1% des actions – et a investi dans une combinaison d’actions et d’autres actifs.

À ce jour, Gates a fait don de 35,8 milliards de dollars d’actions Microsoft à la Fondation Gates.

Bill Gates est-il la personne la plus riche du monde?

L’année dernière, l’homme de 64 ans est devenu la deuxième personne la plus riche du monde – avec une maigre fortune de 124 milliards de dollars – en quittant le conseil d’administration de Microsoft pour se concentrer sur ses activités caritatives.

Il est actuellement le quatrième homme le plus riche du monde.

Bien qu’il ait donné 50 milliards de dollars à une œuvre de bienfaisance depuis 1994, Gates gagne de l’argent à un rythme plus rapide qu’il n’en a donné, selon les rapports.

Après l’annonce du divorce à la bombe de Bill et Melinda Gates, la fortune de Gates a été remise en question car une grande partie n’a pas été donnée à la Fondation Bill et Melinda Gates dirigée par le couple.

À l’instar du PDG de Tesla, Elon Musk, certaines des plus grandes folies de Gates ont eu lieu sur la propriété, achetant récemment un colosse en bord de mer près de San Diego, en Californie.

Il possède également une série de voitures de luxe, y compris des Porsche chères, mais on ne sait pas comment la fortune de Gates sera divisée maintenant qu’ils divorcent.

Melinda était une haute dirigeante de Microsoft avant de rencontrer et d’épouser Bill et d’avoir trois enfants avec lui, Jennifer, Rory et Phoebe.

Elle a officialisé la Fondation Bill et Melinda Gates en 2000 et le couple a déboursé 45 milliards de dollars pour résoudre des problèmes mondiaux majeurs, tels que l’égalité des sexes et la pauvreté.

Que fait la Fondation Gates?

Gates a si souvent dépassé les palmarès en tant que personne la plus riche du monde qu’il est étrange de penser qu’il pourrait être beaucoup, beaucoup plus riche.

La Fondation Bill & Melinda Gates (souvent abrégée en simplement Gates Foundation) a été créée en 2000, dans le but d’améliorer les soins de santé et de réduire la pauvreté à travers le monde.

Gates, un philanthrope renommé, a fait don de dizaines de milliards à la fondation et a récemment promis près de 30 millions de livres sterling pour un projet de création de «super vaches».

On espère que la recherche sur les vaches laitières à haut rendement, les poulets qui pondent de meilleurs œufs et les «super cultures» résistantes aux maladies aideront les agriculteurs du monde entier.

Le projet, qui est soutenu par la Fondation Gates et le Département britannique pour le développement international, vise à aider les travailleurs agricoles les plus pauvres dans des régions comme l’Afrique et Sou

Bill Gates envisage-t-il de laisser une partie de sa fortune à sa famille?

Bill a été plus franc dans le passé sur la façon dont il prévoyait de laisser à ses enfants des parts légèrement plus petites de sa fortune, du moins en comparaison.

Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles il ne laisserait que ses trois enfants – Jennifer, Rory et Phoebe – 10 millions de dollars chacun lors d’une session Reddit AMA en 2013, Gates a expliqué que c’était à leur avantage.

« Je pense vraiment que laisser aux enfants des sommes énormes n’est pas une faveur pour eux », a-t-il déclaré.

« Warren Buffett faisait partie d’un article de Fortune parlant de cela en 1986 avant que je ne le rencontre et cela m’a fait réfléchir et décider qu’il avait raison. »