Qui est Bill Belichick? L’entraîneur de football sort avec Jordan Hudson

En plus d’être entraîneur et analyste sportif, Bill consacre également son temps à sa fondationqui « vise à fournir un encadrement, un mentorat et un soutien financier aux individus, aux communautés et aux organisations. Axée sur le football et la crosse, sa mission est d’apporter les valeurs de la famille Belichick – un amour du sport, du coaching et de la consolidation d’équipe – à les leaders sportifs de demain. »

La Fondation Bill Belichick a été fondée à la mémoire du père de Bill, Stevedécédé en novembre 2005.