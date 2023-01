ELLE est un nom familier dans son pays natal, la Roumanie, mais a récemment fait la une des journaux en raison de son ancien petit ami.

Bianca Dragusanu est l’ex-petite amie de Tristan Tate, alors que les frères font les gros titres pour toutes les mauvaises raisons, on regarde la personne qui a tapé dans l’œil de l’ex-kickboxeur devenu entrepreneur.

Dragusanu était bien connu en Roumanie avant de sortir avec Tristan Tate Crédit : Instagram

Qui est Bianca Dragusanu, l’ex-petite amie de Tristan Tate ?

Originaire de Bucarest, en Roumanie, Bianca Dragusanu est un nom familier dans son pays natal.

Elle est née le 6 mars 1982 de parents Radu et Madi.

Dragusanu est un célèbre journaliste et entrepreneur qui a également poursuivi une carrière de mannequin réussie.

La styliste de 40 ans avait obtenu son diplôme de l’Université de Bucarest.

Elle a atteint les sommets de la gloire grâce à sa présentation télévisée d’une émission intitulée Splash! Vedete la Apà.

Après avoir ajouté plus de compétences à sa liste toujours croissante de talents, elle a collaboré avec un certain nombre de marques et de magazines célèbres.

Elle a modelé pour Cavalli, Dolce & Gabbana et Armani.

Selon son Instagram, elle dirige également sa propre entreprise de mode en ligne qui s’occupe de robes de mariée.

Dragusanu était en couple avec Victor Slav, qui est un animateur célèbre qui a présenté “Beauty on the Edge”.

Le couple s’est marié en 2013 et a également eu une fille Sofia, mais le mariage lui-même n’a duré que jusqu’en 2014, date à laquelle ils ont décidé de se séparer.

Après leur décision de se séparer, le journaliste s’est ensuite lancé dans une relation avec Tristan Tate.

Cela a duré jusqu’en 2018, lorsque le couple a décidé qu’il était temps de mettre fin à leur relation de quatre ans.

Où est Bianca Dragusanu maintenant ?

Malgré son statut d’influenceuse, Dragusanu est une personne difficile à lier à des “projets” particuliers qu’elle entreprend.

Il ressort clairement de son Instagram qu’elle continue d’exercer des fonctions d’influence et semble toujours collaborer avec des marques.

Une chose est sûre d’après ses publications sur Facebook, c’est qu’elle est très active dans sa propre entreprise personnelle, spécialisée dans les robes de mariée.

Elle est plus active sur son Instagram et partage constamment des photos d’elle et de sa famille.

Vivant à Bucarest avec sa fille Sofia, Dragusanu apparaît comme quelqu’un pour qui la famille est importante.

Partageant souvent des photos de famille, sa sœur Oana est également mannequin et influenceuse sur les réseaux sociaux.

Elle a parlé de l’ouverture d’une “Diva School” où elle a promis de se concentrer sur quatre facteurs principaux : Instagram, les goûts, la vraie vie, la beauté.