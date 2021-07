Qui est Bianca Devins ? Un influenceur Instagram retrouvé mort et des photos publiées en ligne

Des images HORRIFIQUES montrant le corps ensanglanté de l’influenceuse Instagram adolescente Bianca Devins circulent en ligne depuis sa mort.

Mais qui est le jeune de 17 ans, qui a été retrouvé brutalement assassiné à New York ? Et qui sont les procureurs de New York qui ont partagé sa vidéo de sexe et de meurtre selon un procès déposé jeudi ?

Qui est Bianca Devins ?

Bianca Devins, 17 ans, dont le compte Instagram compte plus de 70 000 abonnés, a été brutalement assassinée dans la nuit du samedi 13 juillet.

La diplômée du secondaire aurait été tuée par un homme qui a ensuite publié des photos de son cadavre en ligne tôt dimanche matin, a indiqué la police.

Des images macabres de son corps – la gorge de l’adolescente a été tranchée – ont été largement redistribuées, certaines affiches faisant cruellement la lumière ou célébrant sa mort brutale.

D’autres ont exhorté les gens à cesser de diffuser les images, qui étaient apparues via des sites de discussion en ligne, et ont alerté la police.

Les agents tentaient de retrouver l’adolescent lorsque Brandon Clark, 21 ans, a lui-même appelé le 911 pour signaler ce qu’il avait fait, a déclaré le département de la sécurité publique d’Utica dans un communiqué.

Lundi, la police a déclaré que son agresseur présumé était détenu pour meurtre au deuxième degré.

Les agents qui ont suivi l’appel ont trouvé Clark en train de se poignarder dans le cou, causant des blessures qui ont nécessité des soins hospitaliers. Le corps de Devins était sous une bâche à proximité.

Que s’est-il passé?

Bianca et Brandon avaient assisté à un concert le samedi 13 juillet à New York, où ils se seraient disputés.

Ils sont rentrés à Utica tôt dimanche et se sont rendus sur un site dans une impasse, selon le communiqué de la police.

Là, ils se sont disputés jusqu’à ce que Clark utilise un grand couteau pour tuer l’adolescent, ont ajouté les flics.

La famille de Devins a déclaré dans une déclaration écrite que l’adolescent était «un artiste talentueux, une sœur, une fille et une cousine aimantes, et une merveilleuse jeune fille, qui nous a été enlevée trop tôt.

« Le sourire de Bianca a illuminé nos vies. On se souviendra toujours d’elle comme de notre princesse.

Devins a obtenu son diplôme d’études secondaires le mois dernier et avait hâte de fréquenter un collège communautaire à l’automne.

Elle aurait été populaire en tant qu' »egirl » sur l’application Tik Tok, selon les flics.

Devins avait régulièrement partagé des détails sur sa vie et des photos sur plusieurs applications.

Sur Instagram, sa sœur, Olivia Devins, a qualifié Clark d' »ami de la famille », ajoutant que, malgré les premiers rapports, il « n’était pas seulement un » petit ami Internet « , c’était un ami proche de la famille que nous avons rencontré et auquel nous avions tellement confiance ». .

Elle a ajouté : « Je ne veux pas que de fausses informations soient diffusées. »

Olivia Devins a remercié Bianca d’être « la meilleure sœur que je puisse imaginer ».

Comment a réagi Instagram ?

Instagram a désactivé le compte de Brandon Clark lundi matin – un jour après avoir reçu des plaintes.

Des images du corps de la victime seraient apparues sur Instagram cachées derrière un filtre de contenu sensible, mais deviendraient visibles pour ceux qui voudraient les voir.

La police a déclaré qu’une photo du corps ensanglanté de l’adolescent avait été publiée sur le compte du tueur présumé tôt dimanche matin avec la légende « Je suis désolé Bianca ».

Le géant des réseaux sociaux a déclaré avoir pris des mesures pour empêcher le partage et la re-publication des images en recherchant et en supprimant les comptes essayant de partager du contenu lié au meurtre de Bianca Devins, ainsi que toute personne tentant de se faire passer pour le suspect.

« Nos pensées vont aux personnes touchées par cet événement tragique. Nous prenons toutes les mesures pour supprimer ce contenu de nos plateformes », a déclaré la firme dans un communiqué.





Mais, au Royaume-Uni, Damian Collins – président d’un comité qui a mené des enquêtes sur la police des contenus illégaux – a accusé les plateformes sociales de ne pas prendre au sérieux les contenus violents.

Facebook et YouTube ont été critiqués, par exemple, pour ne pas avoir supprimé rapidement les images graphiques et les images diffusées en direct du massacre des mosquées en Nouvelle-Zélande.

« Un autre meurtre brutal est devenu viral. Quand les réseaux sociaux prendront-ils la violence au sérieux ? Collins a écrit sur Twitter.