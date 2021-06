Qui est Bhuvan Bam ? Quelques faits moins connus sur Youtuber extrêmement populaire

L’un des YouTubers les plus populaires d’Inde, Bhuvan Bam, a perdu ses deux parents à cause du virus mortel COVID-19. Bhuvan est allé sur Instagram et a écrit une note émotionnelle et a partagé quelques photos pour pleurer sa perte.

Sur la première photo, on peut voir le vigneron embrassant ses parents dans une étreinte. Dans la légende, il a écrit: « J’ai perdu mes deux bouées de sauvetage à cause de covid. Aai aur Baba ke bina kuch bhi pehle jaisa nahi rahega. Ek mahine mein sab bikhar chuka hai. Ghar, sapne, sab kuch. (Rien ne restera le même sans maman et papa. Tout s’est effondré en un mois. La maison, les rêves, tout)

Il a en outre écrit : « Meri aai mere pass nahi hai, baba mere saath nahi hain. Ab shuru se jeena seekhna padega. Mann nahi kar raha. (Ma mère n’est pas avec moi, mon père n’est pas avec moi. Je vais devoir réapprendre à vivre mais je ne veux pas).

Voici quelques faits moins connus sur le très populaire Youtuber Bhuvan Bam :

Comment BB Ki Vines a-t-il été formé ?

Sa chaîne YouTube ‘BB Ki Vines’ a été créée sans aucune planification préalable. C’était une chose soudaine qui s’était produite alors qu’il était occupé à vérifier son nouveau téléphone Nexus.

Quelle est la raison de sa popularité ?

Lorsqu’on lui pose cette question, il dit toujours que l’originalité est la clé du succès. Même lorsqu’il était sur le TEDx Talk à Delhi IIT, il a souligné que sa propre écriture fait ressortir les histoires originales chaque jour.

Le record qu’il détient :

En 2017, il est devenu le premier YouTuber individuel indien à avoir plus de deux millions d’abonnés à lui seul.

3.Ses collaborations.Bhuvan Bam est si populaire qu’il a même collaboré avec « The Viral Fever ». Il a même jammé dans une session Facebook en direct avec Vaibhav Bundhoo.