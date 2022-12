Qui est Betty Qui ? Cinq choses sur le chanteur – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kristin Callahan/Everett Collection

Betty qui31 ans, a été ajouté aux nombreux artistes qui monteront sur scène lors de la prochaine spéciale, Le réveillon du Nouvel An de Dick Clarkqui sera hébergé par Ryan Seacrest le 31 décembre 2022. La chanteuse s’est fait un nom grâce à sa carrière musicale chargée et réussie au cours des dernières années, il n’est donc pas surprenant qu’elle soit parmi d’autres artistes populaires comme Wiz Khalifa, Dove Cameron, et plus encore pendant l’événement télévisé annuel. Le spectacle devrait avoir lieu dans diverses villes, dont Los Angeles, Californie, et la Nouvelle-Orléans, LA et Betty devrait se produire lors d’une fête dans la première.

Découvrez-en plus sur Betty et son parcours impressionnant ci-dessous!

Betty a sorti son premier single en 2012.

Betty a fait irruption sur la scène musicale avec sa chanson “Somebody Loves You” et tous les yeux se sont soudainement tournés vers elle. Elle a ensuite sorti son premier EP, Le mouvement, l’année suivante et signé avec RCA Records. Son premier album studio complet, Emmène-moi quand tu parsest ensuite sorti en 2014. En décembre 2022, elle a sorti trois autres albums studio et quatre autres EP.

Elle est originaire d’Australie.

Betty est née à Sydney, en Australie, et y a vécu jusqu’à la mi-adolescence. Elle a ensuite déménagé aux États-Unis en 2007 afin de pouvoir fréquenter l’Interlochen Center for the Arts du Michigan. Sa carrière musicale a commencé après avoir commencé à écrire des chansons à l’âge de 14 ans et a commencé à se produire à l’âge de 16 ans. Elle a également fréquenté le prestigieux Berklee College of Music à Boston, MA.

Son vrai nom n’est pas Betty Who.

Betty est née avec le nom de naissance, Jessica Anne Newham. Elle a pris son nom de scène d’une chanson qu’elle a écrite sur l’amour non partagé à l’âge de 16 ans.

Betty a également été impliquée dans des travaux télévisés.

Elle a animé l’émission de télé-réalité, Celui qui est partiet chassé les fantômes avec le chanteur Kesha dans Invoquer Kesha.

Elle est mariée.

Betty s’est décrite comme une “femme queer et bisexuelle” et était secrètement mariée à un photographe Zak Cassarqui est le fils du réalisateur et producteur Jon Cassar. Bien que le mariage ait été privé et secret, le couple a annoncé ses fiançailles en 2017 et garde désormais son mariage aussi privé que possible. En décembre 2022, cependant, Betty a crié à son mari sur Instagram pour son anniversaire.

“Joyeux anniversaire à l’homme derrière la caméra. nous sommes tous tellement obsédés par vous ! tout le monde va lui dire à quel point il est sexy pour son anniversaire il va adorer. Je t’aime mon mari 😍🏎️🔥📸🛩️”, a-t-elle écrit à côté de jolies photos d’eux plus heureux que jamais.

