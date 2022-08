Qui est Beto O’Rourke ? | Le soleil

L’ANCIEN membre du Congrès Beto O’Rourke a annoncé sa candidature pour devenir gouverneur du Texas en novembre 2021.

Il se présente contre le gouverneur Greg Abbott, qui occupe le poste depuis 2014, et s’il gagne, il sera le premier gouverneur démocrate depuis 1995.

Beto O’Rourke a annoncé sa candidature au poste de gouverneur du Texas Crédit : Alamy Live News

Qui est Beto O’Rourke ?

Beto O’Rourke, 49 ans, est né et a grandi à El Paso, au Texas, et se présente au poste de gouverneur en tant que seul démocrate défiant le républicain sortant, le gouverneur Greg Abbott.

Avant de se présenter au poste de gouverneur, O’Rourke a été membre du Congrès de 2013 à 2019 lorsqu’il a démissionné de son poste et annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2020.

Malgré ses efforts, O’Rourke a manqué de financement en novembre de la même année et a été contraint de se retirer de la course.

Dans un message de remerciement sur Medium, O’Rourke a remercié ses partisans et a déclaré qu’il soutiendrait le candidat démocrate qui affronterait l’ancien président Donald Trump en 2020.

“Notre campagne a consisté à voir clairement, à parler honnêtement et à agir de manière décisive dans le meilleur intérêt de l’Amérique”, a-t-il écrit.

“Bien que ce soit difficile à accepter, il est clair pour moi maintenant que cette campagne n’a pas les moyens d’avancer avec succès. Mon service au pays ne se fera pas en tant que candidat ou en tant que nominé.

“Reconnaître cela maintenant est dans le meilleur intérêt de ceux qui participent à la campagne; c’est dans le meilleur intérêt de ce parti alors que nous cherchons à nous unir autour d’un candidat, et c’est dans le meilleur intérêt du pays.”

Quelles sont ses politiques de campagne ?

O’Rourke a été un défenseur répété de la violence armée au Texas et a adopté une position plus ferme sur sa position en 2018 lorsqu’un homme armé a tué 23 personnes dans un Walmart de sa ville natale d’El Paso.

Alors qu’il se présentait à la présidence, O’Rourke a pris la parole lors d’un rassemblement à Houston et a déclaré : “Oui, nous allons prendre votre AR-15 et votre AK-47”, ajoutant : “Nous n’allons pas le permettre. pour être utilisé contre nos compatriotes américains.

Il a déclaré au New York Times que sa position sur la question n’avait pas changé, mais lors d’une conférence de presse à Tyler, au Texas, O’Rourke a déclaré : « Je ne suis pas intéressé à prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce que je veux m’assurer que nous fassions, c’est défendre le deuxième amendement.

Cependant, le Times a rapporté que lors d’un entretien téléphonique, O’Rourke a déclaré qu’il ne renonçait pas à sa position initiale sur les armes à feu.

“Je ne pense pas que nous devrions avoir des AR-15 et des AK-47 dans les rues de cet État – j’ai vu ce qu’ils ont fait à mes compatriotes texans à El Paso en 2019”, a-t-il déclaré au point de vente.

« Je n’ai rien changé à cela. Je vous dis simplement que je vais me concentrer sur ce que je peux réellement faire en tant que gouverneur et où se trouve le terrain d’entente.

Le 25 mai 2022, O’Rourke a interrompu une conférence de presse tenue par le gouverneur Abbott concernant la fusillade de l’école élémentaire Robb.

“Vous ne faites rien”, a déclaré O’Rourke au gouverneur avant d’être escorté hors de la conférence de presse.

« Pourquoi laissons-nous cela se produire dans ce pays ? Pourquoi cela se passe-t-il dans cet état ? Année après année, ville après ville.

Beto O’Rourke a déjà fait campagne pour l’élection présidentielle de 2020 Crédit : Reuters

O’Rourke prend également la parole pour défendre le droit à l’avortement et a organisé un rassemblement à Houston le 7 mai 2022 pour dénoncer les projets de documents divulgués de la Cour suprême des États-Unis qui pourraient annuler Roe v. Wade, ce qui supprimerait le droit d’une femme à Avortement.

Après le rassemblement pour l’avortement, O’Rourke a déclaré : “La vie des gens est en jeu maintenant, et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour me battre pour eux.”

Ses autres politiques incluent:

Factures de réseau électrique et de services publics : Réparer le réseau électrique pour que les Texans ne courent pas le risque de perdre de l’électricité

: Réparer le réseau électrique pour que les Texans ne courent pas le risque de perdre de l’électricité Écoles de classe mondiale : Verser des fonds supplémentaires aux écoles pour augmenter les salaires des enseignants et combler les lacunes d’apprentissage des élèves

: Verser des fonds supplémentaires aux écoles pour augmenter les salaires des enseignants et combler les lacunes d’apprentissage des élèves Soins de santé : Fournir des soins de santé abordables à tous les Texans

: Fournir des soins de santé abordables à tous les Texans Investissement rural : Développer Medicaid et garder les hôpitaux ruraux ouverts

: Développer Medicaid et garder les hôpitaux ruraux ouverts Énergie : Développez les emplois dans le secteur de l’énergie, travaillez à éliminer les émissions et appliquez les lois sur la pollution.

: Développez les emplois dans le secteur de l’énergie, travaillez à éliminer les émissions et appliquez les lois sur la pollution. La sécurité publique : Œuvrer pour freiner les crimes violents.

: Œuvrer pour freiner les crimes violents. Frontière et immigration : Élaborer des réformes de la sécurité aux frontières pour permettre un système d’immigration légal et ordonné.

: Élaborer des réformes de la sécurité aux frontières pour permettre un système d’immigration légal et ordonné. Impôts fonciers : Œuvrer pour offrir un allégement durable de l’impôt foncier aux propriétaires.

: Œuvrer pour offrir un allégement durable de l’impôt foncier aux propriétaires. Droit de vote : Veiller à ce que chaque Texan ait un accès facile pour voter et voter aux élections.

: Veiller à ce que chaque Texan ait un accès facile pour voter et voter aux élections. Marijuana : Légaliser l’utilisation et la distribution de marijuana dans l’État et effacer les dossiers des personnes incarcérées pour marijuana.

: Légaliser l’utilisation et la distribution de marijuana dans l’État et effacer les dossiers des personnes incarcérées pour marijuana. anciens combattants: Améliorer les prestations et l’accès aux soins de santé mentale, et mettre fin à l’itinérance pour tous les anciens combattants du Texas.

Dans une interview avec le Texas Tribune en novembre 2021, O’Rourke a déclaré: «Je me présente pour servir le peuple du Texas, et je veux m’assurer que nous avons un gouverneur qui sert tout le monde, aide à rassembler cet État pour faire les très grandes choses devant nous et dépasser les petites politiques qui divisent et les politiques de Greg Abbott.”

“Il est temps de changer”, a-t-il ajouté.

Comment se porte Beto O’Rourke dans les sondages ?

Début mai, O’Rourke était à la traîne derrière Abbott dans les sondages, selon un nouveau sondage publié par l’Université du Texas à Austin/Texas Politics Project.

48% des électeurs inscrits au Texas ont soutenu Abbott, tandis que 37% ont soutenu O’Rourke.

16% des Texans se disent indécis.

Joshua Blank, directeur de recherche du Texas Politics Project, a déclaré sur UT News: “Le soutien à Abbott et à O’Rourke est resté constant parmi les principaux groupes d’électeurs de l’électorat, en revenant sur les trois dernières enquêtes UT.”

Il a ajouté: “Si O’Rourke veut resserrer la course avec Abbott au cours des sept prochains mois, il va devoir améliorer sa position parmi les électeurs indépendants, hispaniques et de banlieue par rapport au gouverneur.”

Le 28 août 2022, O’Rourke a annoncé qu’il était temporairement hors de la campagne électorale parce qu’il avait une infection bactérienne.

O’Rourke a déclaré dans un communiqué: “Après m’être senti malade vendredi, je suis allé à l’hôpital méthodiste de San Antonio où on m’a diagnostiqué une infection bactérienne.

“Bien que mes symptômes se soient améliorés, je vais me reposer chez moi à El Paso conformément aux recommandations des médecins. Je suis désolé d’avoir dû reporter des événements à cause de cela, mais promets de reprendre la route dès que je serai pouvoir.”

Remerciant le personnel médical qui s’est occupé de lui, il a déclaré: “L’équipe extraordinaire là-bas – des gardiens aux infirmières et aux médecins – m’a donné d’excellents soins et attention, y compris des antibiotiques IV et du repos.”

Avez-vous une histoire pour l’équipe The US Sun ?

Envoyez-nous un e-mail à exclusive@the-sun.com ou appelez le 212 416 4552.