Qui est Benjamin Netanyahu? Premier ministre israélien

Le ministre du PRIME, Benjamin Netanyahu, a promis de poursuivre une série de frappes aériennes sur la Palestine alors que le dernier conflit sanglant s’intensifie.

Mais qui est-il et qu’a-t-il dit exactement? Voici tout ce que vous devez savoir.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prend la parole lors d’une réunion avec la police des frontières israélienne dans la ville centrale de Lod[/caption]

Qui est Benjamin Netanyahu?

Netanyahu, 68 ans, est devenu le premier Premier ministre israélien à être né dans le pays depuis sa fondation en 1948, lorsqu’il a été élu pour la première fois en 1996.

Et à tout juste 36 ans, il était également le plus jeune à diriger la nation du Moyen-Orient.

Il est né à Tel Aviv en 1949 de sa mère d’origine israélienne Tzila Segal et de son père polonais, le professeur Benzion Netanyahu.

En raison de la carrière universitaire de son père, Benjamin a vécu dans le canton de Cheltenham, en Pennsylvanie, aux États-Unis, pendant six ans au cours de deux séjours distincts.

Mais après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en Amérique en 1967, le futur dirigeant est retourné dans son pays natal et a rejoint l’armée.

En tant que membre des Forces de défense israéliennes, il a servi pendant cinq ans en tant que combattant des forces spéciales d’élite participant à des raids pendant la sanglante guerre d’usure de 1967 à 1970.

Il est ensuite retourné aux États-Unis pour étudier des diplômes en architecture et en sciences politiques à la MIT Sloan School of Management et à Harvard dans le Massachusetts.

Après avoir terminé premier de sa classe au MIT, il a été chassé de la tête par Boston Consulting Group où il a travaillé de 1976 à 1978.

Netanyahu parle couramment l’anglais et est connu pour avoir un accent américain.

Il a été marié trois fois et a trois enfants.

Le leader mondial a épousé son épouse actuelle Sara Ben-Artzi en 1991.

Il était auparavant marié à Miriam Weizmann de 1972 à 1978 et à Fleur Cates, de 1981 à 1984.

Quand est-il devenu le Premier ministre d’Israël?

Il est retourné en Israël dans les années 1980 et a commencé une carrière politique en rejoignant le parti de droite Likoud.

Pendant la guerre du Golfe de 1991, le Netanyahu anglophone est devenu le porte-parole largement reconnu d’Israël – apparaissant sur de nombreuses chaînes d’information internationales.

Après avoir rehaussé son profil, Netanyahu est devenu le chef du parti Likoud en 1993.

Il a été élu Premier ministre d’Israël en 1996.

Son premier mandat a été dominé par les pourparlers de paix négociés par les États-Unis avec la Palestine, dirigés par Yasser Arafat.

Netanyahu a aidé à introduire l’économie de marché libre en Israël tout en assouplissant les protocoles de change stricts du pays permettant aux Israéliens d’ouvrir des comptes bancaires étrangers et d’investir à l’étranger.

Après avoir perdu les élections de 1999 face à un scandale de mariage et à des accusations de corruption, il s’est temporairement retiré de la politique.

Netanyahu est retourné à la politique de première ligne en tant que ministre des Finances du Likud avant de reprendre le contrôle du parti et de devenir chef de l’opposition à partir de 2005.

Il est redevenu Premier ministre d’Israël en 2009.

Qu’a dit Benjamin Netanyahu sur le conflit israélo-palestinien?

Cette semaine, Netanyahu a déclaré que les opérations militaires à Gaza se poursuivraient avec «toute la force»

L’avertissement du Premier ministre israélien est intervenu après la mort de 42 Palestiniens à la suite d’une frappe aérienne de nuit qui a écrasé trois bâtiments.

M. Netanyahu a déclaré dans un discours télévisé: «Notre campagne contre les organisations terroristes se poursuit avec toute sa force.

«Nous agissons maintenant, aussi longtemps que nécessaire, pour restaurer le calme et la tranquillité chez vous, citoyens d’Israël. Cela prendra du temps. »

Netanyahu a confirmé que l’attaque ciblée contre le Hamas était un succès et a rappelé au groupe et à ses partisans l’endurance et la puissance de feu suprêmes d’Israël.

«Nous avons éliminé les hauts commandants du Hamas et ce n’est que le début», a-t-il déclaré.

«Nous leur infligerons des coups dont ils ne pouvaient même pas rêver.»

Netanyahu a promis d’étendre l’offensive, affirmant que «cela prendra du temps».

Mais, dans un discours télévisé hier soir, Le chef du Hamas Ismail Haniyeh a déclaré: «Si Israël veut escalader, nous sommes prêts pour cela.»

Netanyahu a déclaré l’état d’urgence dans la ville juive-arabe israélienne de Lod mardi soir.





