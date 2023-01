Qui est Ben Smith-Petersen ? 5 choses sur le mari de Riley Keough – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Ben Smith-Petersen est un cascadeur et acteur australien.

Il est marié à l’actrice Riley Keough.

Il a une fille avec Riley.

Il a assisté aux funérailles de la mère de Riley, Lisa Marie Presley.

Ben Smith Petersen est un mari aimant pour Riley Keough, surtout à la suite d’une tragédie. Ben a soutenu le Miel américain actrice, 31 ans, chez sa mère Lisa Marie Presleyà Graceland à Memphis, Tennessee, le 22 janvier. Il a lu une lettre écrite par Riley en hommage à sa mère et a révélé que le couple avait secrètement accueilli une fille ensemble. “Merci de m’avoir montré que l’amour est la chose la plus importante dans cette vie. J’espère que je pourrai aimer ma fille comme tu m’as aimé », a lu Ben lors du service.

Riley s’appuie sur son mari alors qu’elle est aux prises avec la perte de sa mère. Alors, qui est Ben Smith-Petersen ? Voici tout ce que vous devez savoir sur lui.

Ben est australien.

Ben est né et a grandi en Australie, où il a rencontré Riley. « Tomber amoureux en Australie était incroyable. Il a commencé à m’emmener partout à Sydney dans ces petits endroits qu’il aimait », se souvient Riley dans un essai de 2022 pour Vogue Australie. Elle a également révélé qu’ils avaient obtenu des tatouages ​​​​assortis en Australie le troisième jour où ils avaient traîné.

Il travaille comme cascadeur.

Ben travaille comme cascadeur sur des films depuis au moins 2011. Certains des films sur lesquels il a travaillé incluent Hunger Games: L’Embrasement, Mad Max : Fury Road, Escouade suicide, Pierre Lapin, Triple Frontièreet La brigade suicide, selon son IMDb. Il a également fait des cascades pour le prochain Mad Max préquelle mettant en vedette Chris Hemsworth.

C’est aussi un acteur.

En tant qu’acteur, Ben a travaillé avec Riley sur le court métrage de 2014 Étincelle et lumière. Il sera présenté dans le prochain film d’horreur La chose morte et la prochaine série télévisée comique Rock Meselon son IMDb.

Il a rencontré Riley sur un plateau de tournage.

Ben et Riley se sont rencontrés en Australie lors de reprises sur Mad Max: Fury Road en 2013. Ben travaillait comme cascadeur et Riley était dans le casting. La première fois qu’ils ont traîné en dehors du travail, c’était chez un ami de Riley à Sydney. “Nous avons bu quelques verres et je me souviens que nous avions une connexion”, a déclaré Riley dans le Vogue Australie essai, ajoutant qu’ils ont dansé la salsa ensemble et partagé leur premier baiser à la fin de la nuit. Ben et Riley ont annoncé leurs fiançailles en août 2014.

Ben a épousé Riley à Napa Valley.

Ben et Riley se sont mariés à Napa, en Californie, le 4 février 2015. Mais ce n’était pas le seul mariage du couple ! “Techniquement, notre premier mariage a eu lieu au Népal, car nous y étions en train de construire une école quelques semaines avant de nous marier”, a révélé Riley via Vogue Australie. « Les familles savaient que nous allions nous marier et elles ont dit : ‘Laissez-nous vous organiser un mariage hindou.’ C’était si beau et, à certains égards, ce mariage était un peu plus intime et vraiment spécial”, a également déclaré Riley. « Ce mariage, j’ai pleuré. Lors de mon plus grand mariage, j’étais un peu nerveuse, je n’étais pas aussi présente. Mais c’était toujours aussi incroyable.

Riley a également fait l’éloge de Ben dans le Vogue Australie dissertation en disant : « Mon mari est une si bonne personne. Il est calme et loyal et fort et sensible. Il est mon meilleur ami.”

