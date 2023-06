Qui est Ben Field et où est-il maintenant ?

BEN FIELD a choqué la nation lorsque son crime odieux a été découvert, des années après la mort de Peter Farquhar.

L’ancien porteur et ses mauvaises manières vont maintenant être explorés dans une prochaine série dramatique.

Ben Field a été emprisonné à vie à Oxford Crown Court en 2019 pour le meurtre du professeur d’université Peter Farquhar Crédit : PA Photo

Qui est Ben Field ?

Ben Field était un marguillier qui, en 2019, a été reconnu coupable du meurtre de son amant âgé, Peter Farquhar.

Le couple s’est rencontré alors que le romancier Peter était conférencier invité à l’Université de Buckingham.

Puis, en 2014, Peter et Field ont échangé des couteaux lors d’une cérémonie de fiançailles.

Cette même année, Farquhar a changé son testament, laissant sa moitié de sa maison et une somme d’argent à Field, et le nommant son agent littéraire.

Après la condamnation de Field pour le meurtre de Farquhar, The Sun a révélé qu’il avait jusqu’à 100 autres victimes potentielles.

En plus de l’église, Field a également travaillé dans une maison de retraite.

Les flics qui ont trouvé sa liste de « clients » âgés craignent qu’il complotait pour les tuer tous, ainsi que ses parents, ses grands-parents et son frère.

Qu’est-ce que Ben Field a fait à Peter Farquhar ?

Le 26 octobre 2015, Farquhar est décédé à l’âge de 69 ans à Maids Moreton, Buckinghamshire.

Sa mort n’a pas été initialement considérée comme suspecte et ses amis et sa famille pensaient qu’il était mort dans son sommeil après une courte maladie.

Cependant, lorsque sa voisine Ann Moore-Martin, 83 ans, est décédée dans des circonstances similaires deux ans plus tard, cela a déclenché une double enquête pour meurtre.

La police a alors découvert le crime horrible de Field.

Evil Field avait tué Farquhar après lui avoir fait croire qu’il devenait fou, afin d’hériter de sa maison et de son argent.

Il avait dopé la nourriture de Peter avec de la drogue de fête hallucinogène 2-CB et des sédatifs, et avait filmé des images troublantes de Peter pour convaincre les médecins qu’il était atteint de démence.

Peter a souffert de puissantes hallucinations – notamment en voyant « des insectes noirs hideux » et en étant « attaqué par des rayons de lumière ».

Ses boissons étaient également enrichies d’alcool pur, de sorte que ses amis pensaient qu’il était alcoolique.

Field a ensuite étouffé Peter et a essayé de donner l’impression qu’il s’était saoulé à mort.

Les flics ont qualifié Field de psychopathe et ont déclaré qu’il aurait représenté un « danger permanent pour la société » s’il n’avait pas été arrêté.

Où est Ben Field maintenant ?

Depuis 2023, Field est en prison.

En 2019, il a été emprisonné à vie avec un minimum de 36 ans après avoir été reconnu coupable de meurtre à Oxford Crown Court.

Le co-accusé de Field, Martyn Smith, qui avait reçu 10 000 £ du testament de Peter, a été innocenté du meurtre de Farquhar.

Field, quant à lui, avait prélevé 20 000 £ sur le testament et 140 000 £ supplémentaires sur la vente de la maison de son amant.

Field a été accusé d’avoir planifié le meurtre de Moore-Martin, une ex-directrice qui vivait à trois portes de Peter, mais a été déclaré non coupable.

Il a nié toute implication dans la mort de Farquhar et Moore-Martin, mais a admis les avoir dupés dans de fausses relations pour les amener à changer leur volonté.

Lors de la condamnation de Field, le juge Sweeney a déclaré: « Les preuves au procès ont clairement démontré la grandiosité, un sentiment de supériorité envers les autres, l’exploitation des autres à des fins personnelles, le besoin de rabaisser et d’humilier les autres, la fixation sur les fantasmes de pouvoir et de succès, l’intelligence, un besoin d’admiration des autres et un sentiment de droit ainsi qu’une réticence à faire preuve d’empathie avec les sentiments, les besoins et les souhaits des autres. »

En janvier 2022, Field a lancé une deuxième offre pour faire annuler sa condamnation.

Une précédente contestation de sa condamnation avait été rejetée en 2021.

En juin 2023, la BBC a publié les premières images de leur dramatisation en quatre parties de l’histoire de Farquhar.

La star de Harry Potter, Timothy Spall, joue le défunt conférencier, tandis qu’Éanna Hardwicke a été choisie pour le méchant Field.