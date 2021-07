BARBARA Levin a été mariée à l’ancien sénateur américain Carl Levin tout au long de son illustre carrière politique.

Le 29 juillet 2021, il a été annoncé que Carl, le plus ancien sénateur du Michigan, était décédé à l’âge de 87 ans.

Le sénateur américain Carl Levin et son épouse Barbara Halpern-Levin s’entretiennent avec l’ancien président américain Bill Clinton Crédit : Getty

Qui est Barbara, la femme de Carl Levin ?

Barbara Halpern-Levin et Carl Levin se sont mariés en 1961.

Barbara est diplômée en 1977 de Wayne Law, une université publique de recherche à Detroit, Michigan.

À la fin des années 80, Barbara était membre du Center for Defence Information, un groupe bipartite à but non lucratif visant à réduire la menace d’une guerre nucléaire.

Elle a dirigé son agenda des femmes, conçu pour impliquer davantage de femmes dans la lutte contre la prolifération nucléaire.

Le sénateur Carl Milton Levin, D-Mich., et le représentant Sander Martin « Sandy » Levin, D-Mich., prêtant serment lors d’une simulation de cérémonie par le vice-président. La sénatrice épouse Barbara Halpern-Levin est également présente Crédit : Getty

On ne sait pas grand-chose de ce que Barbara a continué à faire plus tard dans sa vie.

Barbara et Carl sont des résidents de longue date de la ville de Detroit.

Ils ont trois filles : Kate, Laura et Erica ; et six petits-enfants.

Quand était le sénateur de Carl Levin Michagin?

Le natif de Detroit a été élu pour six mandats consécutifs de six ans à partir de 1978, lorsqu’il a battu un républicain senior.

Levin a ensuite été réélu en 1984, 1990, 1996, 2002 et 2008.

Pendant son mandat, Levin s’est opposé à la tentative de l’ancien président Ronald Reagan d’augmenter les armes nucléaires, arguant à l’époque que cela privait l’armée de sa dépendance aux armes conventionnelles.

Il a également condamné l’administration du président George W. Bush pour sa gestion du conflit en Irak, déclarant à l’époque qu’il avait « écrit le livre sur la façon de mal gérer une guerre ».

Quelle était la cause du décès de Carl Levin ?

Dans la déclaration publiée par la famille de Levin et le Levin Center de la Wayne State University, la cause du décès du démocrate n’a pas été mentionnée.

Cependant, un porte-parole de la famille avait déclaré au New York Times en mars qu’il avait un cancer du poumon.

L’annonce a confirmé que l’homme de 87 ans était décédé à l’hôpital Henry Ford de Detroit, entouré de ses proches le 29 juillet 2021 – rendant hommage à ses efforts pour lutter contre la cupidité des entreprises américaines.

Il a déclaré: «Il avait un penchant pour voir le monde à travers les yeux de personnes qui luttaient contre l’injustice et a été appelé à tenir nos institutions démocratiques responsables devant tout le monde – d’abord en tant qu’activiste étudiant, puis en tant que jeune avocat de la défense, membre du conseil municipal de Detroit. , et sénateur américain.