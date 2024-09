Qui est « Babi », la grand-mère maternelle d’Ivanka Trump, qui vient d’avoir 98 ans ? Marie Zelníčková vit avec la fille aînée de Donald Trump, Jared Kushner et ses arrière-petits-enfants à Miami

Ivanka Trump vient de célébrer le 98e anniversaire de sa grand-mère, comme le montre un joli post partagé par l’ancien premier enfant sur Instagram.

De nos jours, Marie Zelníčková (au centre) est mieux connue sous le nom de grand-mère Babi par sa petite-fille et ses arrière-petits-enfants Arabella, Joseph et Theodore, photographiés ici avec leurs parents, Ivanka Trump et Jared Kushner (à droite). Photo : @ivankatrump/Instagram

« Aujourd’hui, nous avons la joie de célébrer le 98e anniversaire de ma grand-mère Babi ! » L’apprenti célébrité un ancien élève de 42 ans, a écrit dans une légende partagée plus tôt cette semaine, à côté d’une série de photos de famille. « Ses histoires et son esprit radieux apportent tellement de lumière dans nos vies. Je suis profondément reconnaissante pour chaque moment que nous partageons et pour Rusa, sa merveilleuse infirmière, qui prend soin de Babi comme une famille et fait désormais partie de la nôtre !

Sur la première photo, Ivanka pose aux côtés de son mari, Jared Kushner, et de leurs trois enfants, Arabella, Joseph et Theodore, ainsi que de l’infirmière de Babi, Rusa, alors qu’ils se rassemblent autour de la fille d’anniversaire. Le diaporama se poursuit avec des clichés d’une jeune Ivanka avec sa grand-mère.

Marie Zelníčková avec ses petits-enfants et sa fille Ivana, mariée à Donald Trump jusqu’en 1990. Photo : @ivankatrump/Instagram

Babi, dont le nom complet est Marie Zelníčková, est apparentée aux Trump via sa défunte fille, Ivana Trump, qui a été mariée à Donald Trump de 1977 à 1990. Voici ce que nous savons de la femme de 98 ans :

Marie Zelníčková est la grand-mère maternelle d’Ivanka Trump

Trois générations : Marie Zelníčková, petite-fille Ivanka et fille Ivana. Photo : @ivankatrump/Instagram

Grand-mère Babi est la mère de la mère d’Ivanka, Ivana Trump décédée à l’âge de 73 ans en juillet 2022, après être tombée dans les escaliers de sa maison de l’Upper East Side à Manhattan.

Babi a eu sa fille Ivana Marie Zelníčková avec son partenaire, Miloš Zelníček, décédé il y a plus de trois décennies en 1990. Bien que l’on sache peu de choses sur l’enfance de Babi, on en sait davantage sur sa fille et son éventuel déménagement aux États-Unis.

Comme signalé précédemment Ivana a grandi sous le régime communiste dans l’ancienne Tchécoslovaquie, mais ses talents de skieuse lui ont permis de voyager à travers l’Europe. Elle a finalement épousé un skieur autrichien, a obtenu un passeport autrichien et a déménagé au Canada.

Parlant de sa fille, Babi a déclaré à Newsweek en 2017 : « Ivana ne voulait pas rester [in Czechoslovakia]. Elle a toujours été ambitieuse et son père la traitait comme un garçon.