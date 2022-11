Qui est B. Smyth ? Une star du R&B est décédée à 28 ans d’une fibrose pulmonaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Owen Sweeney/Shutterstock

B.Smyth (n. Brandom Smith ) est décédé le 17 novembre à l’âge de 28 ans.

) est décédé le 17 novembre à l’âge de 28 ans. B. Smyth luttait contre une fibrose pulmonaire lorsqu’il est décédé.

B. Smyth a travaillé avec 2 Chainz, Young Thug, Rick Ross et Future.

“Je pensais que je n’aurais jamais à faire une vidéo comme celle-ci. Je n’ai jamais rêvé de faire une vidéo comme celle-ci », a déclaré B.Smythle frère aîné de , Denzil, dans une vidéo publiée sur le compte du musicien le 17 novembre. Plus tôt dans la journée, Smyth, 28 ans, est décédé “d’une insuffisance respiratoire après une longue bataille contre la fibrose pulmonaire”, selon Denzil. Le frère aîné de Smyth a expliqué à quel point l’artiste décédé “appréciait tout [the fans] a fait pour lui », et que tout« l’amour et la lumière »signifiaient quelque chose pour Smyth dans ses derniers jours.

“Mon frère était très excité de voir beaucoup d’entre vous créer des défis pour son dernier single, #Twerkoholic part 2, alors qu’il était aux soins intensifs”, a écrit Denzil. “Cela lui a vraiment apporté un grand sourire sur son visage.” Dans la vidéo, Denzil a déclaré que la famille envisageait de mettre en place un flux en direct ou un moyen pour les fans d’assister virtuellement au mémorial en Floride afin qu’ils puissent rendre un dernier hommage.

“Alors, au nom de mon frère et de ma famille, nous voulons vous remercier tous pour votre amour et votre soutien au fil des ans. Nous demandons la confidentialité en ces temps difficiles. Nous voulons aussi vous dire merci pour toutes vos prières. #RIPBSMYTH Je t’aime mon frère !”

Alors que le monde est en deuil, voici ce que vous devez savoir sur B. Smyth.

B. Smyth était un musicien R&B/Hip-Hop

Né et élevé en Floride, B. Smyth a fait ses débuts en téléchargeant ses reprises de chansons populaires sur YouTube. “Son style fluide a établi des comparaisons avec des actes plus adultes comme Chris Brown et Huissieret peu de temps après, son impressionnant nombre de vues vidéo a permis à l’adolescent de se produire dans diverses vitrines de talents, pour finalement conclure un accord avec Motown en 2012 », lit sa biographie AllMusic.

“J’ai commencé à sortir des couvertures YouTube il y a environ deux ans et demi”, a déclaré B. Smyth. Complexe en 2013. « J’ai pu développer une base de fans là-bas et j’ai fini par signer avec une société de production, EP Entertainment. À partir de là, j’ai commencé à présenter aux maisons de disques et j’ai fini par signer chez Motown. je me suis lié avec Ne-Yo après ça parce que c’est un camarade de label, et je pense qu’il est un cadre du label.

Son héritage a été écourté

Après avoir signé chez Motown en 2012, il sort son premier EP, Les dossiers de la Floride. Il a été suivi de son deuxième ep, Thr3en 2017. Il a également sorti une poignée de singles.

Il a travaillé avec de grands noms au cours de sa carrière.

Un regard sur la discographie de B. Smyth, qui contient des cosigns impressionnants. Son premier single, “Leggo”, a présenté 2 chaînes. C’était le hit le plus réussi de B. Smyth, atteignant la 12e place des charts R&B américains et la 20e place du Bubbling Under Hot 100 Singles.

Smyth a travaillé avec Avenir (“Gagnant-Gagnant”), Rick Ross (« Emballages d’or »), et Jeune voyou (“Fluer”). Bien qu’ils n’aient pas été enregistrés commercialement, ils ont aidé à créer une base de fans pour cette nouvelle sensation.

Il est décédé des suites d’une maladie pulmonaire

B. Smyth est décédé en luttant contre la fibrose pulmonaire, que la Mayo Clinic considère comme « une maladie pulmonaire qui survient lorsque le tissu pulmonaire est endommagé et cicatrisé. Ce tissu épais et rigide rend plus difficile le bon fonctionnement de vos poumons. À mesure que la fibrose pulmonaire s’aggrave, vous devenez progressivement plus essoufflé. Les lésions pulmonaires causées par la fibrose pulmonaire ne peuvent pas être réparées, mais les médicaments et les thérapies peuvent parfois aider à soulager les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Pour certaines personnes, une greffe de poumon pourrait être appropriée.

B. Smyth croyait en lui-même

“Pour la plupart, j’ai eu deux records de club/fête, mais avec ce nouveau Les dossiers de la Floride EP, les gens voient que je ne suis pas qu’un record de club », a déclaré Smyth Complexe. « Je ne suis pas qu’un danseur. Il y a un vrai talent ici, de la vraie musique et de la substance qui vont me différencier de tous les autres. Je chante, je danse et j’écris, mais j’ai l’impression que ma musique est géniale et que les gens vont s’y intéresser. Les gens verront que je ne suis pas qu’un gadget. Je ne suis pas un gadget.

“Je veux vraiment diffuser mon contenu et me concentrer sur la familiarisation des gens avec qui je suis en tant qu’artiste, sans compter sur la fonctionnalité”, a-t-il également déclaré. “J’écoute définitivement d’autres personnes et je suis définitivement inspiré par d’autres personnes comme Drake et Kendrick Lamar, mais pour le moment, j’essaie de me concentrer sur moi.”