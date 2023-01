Qui est Ayda Field ? 5 choses sur la rumeur de la nouvelle star de ‘RHOBH’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JM HAEDRICH/SIPA/Shutterstock

Ayda est une actrice et présentatrice turco-américaine.

Elle est mariée au chanteur britannique Robbie Williams.

Elle a quatre enfants.

Selon les rumeurs, elle rejoindrait la saison 13 de “RHOBH”.

Suivant Lisa Rina et Diana Jenkins’ sort de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hillsles fans se demandent qui Bravo choisira comme nouveau détenteur de diamants. Une rumeur flottant autour des affirmations en ligne qui Ayda Williamsactrice, présentatrice de télévision et épouse du chanteur britannique Robbie Williams, rejoindra la série télé-réalité pour la saison 13. Ayda et Bravo n’ont pas confirmé si cela est vrai. Mais les fans sont très étourdis qu’Ayda, qui a un pouvoir de star majeur, puisse entrer dans le mix sur RHOBH.

Vous voulez en savoir plus sur Ayda ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la femme dont on dit qu’elle rejoindra Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills.

Ayda est mariée à Robbie Williams.

Ayda est mariée au musicien nominé aux Grammy Awards Robbie Williams, 48 ​​ans, depuis 2010. Le couple s’est marié au domicile de Robbie à Mulholland Estates, Beverly Hills. Ayda et Robbie ont commencé à se fréquenter en 2006 après avoir travaillé ensemble sur un documentaire OVNI pour BBC Radio 4. Avant Ayda, Robbie était en couple avec la chanteuse des Spice Girls. Mélanie C.

C’est une maman.

Ayda et Robbie partagent quatre enfants : des fils Charlton8 et beau3 et filles Théodora10, et Colette, 4. Le couple a fait appel à une mère porteuse pour accueillir Colette et Beau, après qu’Ayda eut du mal à concevoir naturellement. Ayda publie rarement des images de ses enfants sur les réseaux sociaux.

C’est une actrice.

Le premier grand travail d’acteur d’Ayda était dans Jours de nos viesoù elle a joué Angela Moroni de 2000 à 2001. Elle a ensuite joué dans le spectacle comique Studio 60 sur le voyage au coucher du soleil et la sitcom Retour à toi, selon son IMDb. Le rôle d’acteur le plus récent d’Ayda était une apparition en trois épisodes dans l’émission policière britannique Paranoïaque.

Elle a été juge sur ‘The X Factor’.

Ayda a également connu du succès en tant que présentatrice de télévision. Elle était une panéliste régulière du talk-show britannique Femmes lâchesavant de devenir juge pour la saison 2018 de Le facteur X Royaume-Uni. elle a remplacé Sharon Osbourne sur le jury, qui comprenait également son mari Robbie, Louis Tomlinsonet Simon Cowell.

Elle est à moitié turque.

Ayda est née d’un père turc, Haldun Evecanet une mère américaine, Champ Gwen. Gwen est productrice de films. Le père d’Ayda est musulman et sa mère est juive. Elle a grandi à Los Angeles.

