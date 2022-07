Qui est Ava Raine ? 5 choses sur la fille de Dwayne Johnson rejoignant la WWE – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kristina Bumphrey/Shutterstock

Ava Raine est prêt à monter sur le ring ! de Dwayne Johnson fille aînée (dont le vrai nom est Simone Johnson) a annoncé qu’elle faisait désormais partie de la WWE le dimanche 10 juillet. Tout comme son père, Ava, 20 ans, démarre sa carrière de lutteuse professionnelle, et The Rock, 50 ans, doit être incroyablement fier. Bien qu’elle n’ait pas encore disputé son premier match, elle est sûre d’être une présence passionnante sur le ring ! Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Ava ici !

1. Ava a coupé sa première promo pour la WWE

Bien qu’Ava n’ait pas encore disputé de match, elle a fait ses débuts officiels en coupant sa première promo lors d’un événement pour NXT le dimanche 10 juillet. Dans sa promo, elle a tiré sur d’autres stars de la lutte, comme Cora Jade. La promo d’Ava a été filmée par des fans lors d’un événement à Orlando, par Lutte professionnelle illimitée. “Ava Raine est l’incarnation de NXT 2.0. Je suis quelque chose de nouveau. Je suis quelque chose de nouveau, et je suis quelque chose dont vous avez tous rêvé. Je n’ai pas besoin de venir ici et de dire que je suis la petite fille riche de papa ou de venir ici et de lutter avec un oreiller ou de venir ici et de faire le tour du ring en skateboard. Et, pour vous tous, je suis complètement un mystère », a-t-elle déclaré. « Ils tomberont tous. Tous sauf moi. »

2. Son surnom est “The Final Girl”

Alors que Simone se produit déjà avec un nom de scène avec Ava Raine, elle a également révélé son surnom lors de la promo, avant de s’en aller. “Je suis Ava Raine et je suis la Final Girl”, a-t-elle déclaré. Il a été théorisé que le titre est une référence au film de 2015 Les filles finales, quelles étoiles Malin Akermann et Adam Devine. Le film met en scène la fille d’une reine des cris “plongée dans le monde du film le plus célèbre de sa mère”, selon IMDb.

3. Elle a applaudi les ennemis, qui l’ont critiquée à cause de son père

Alors que le père d’Ava est une superstar internationale, The Rock est devenu célèbre en tant que lutteur professionnel. Elle vient d’une lignée de lutteurs, car le père de Dwayne était également un lutteur populaire Rocky Johnson. Alors que tant de fans sont ravis de la voir suivre les traces de sa famille, Ava a appelé quelques-uns des ennemis. Quand quelqu’un a tweeté suggérant qu’elle s’appelle “The Pebble”, elle a écrit retour, “trouver une nouvelle blague.”

Lorsqu’un autre commentateur lui a reproché de ne pas porter le nom de son père, elle a répondu en disant qu’elle ne comprenait pas pourquoi c’était le focus. “Je sonne probablement comme un disque rayé et j’espère que c’est la dernière fois que je le mentionnerai, mais je ne comprends pas pourquoi les personnes décrites comme des individus distincts de leur nom de famille sont un sujet aussi brûlant”, a-t-elle écrit. “Un nom ne discrédite aucune des réalisations antérieures d’une famille.” Malgré l’appel des ennemis, elle a noté que c’était inévitable. “Je pourrais construire toute ma carrière autour de mon père et les gens me frapperaient quand même”, a-t-elle déclaré. tweeté.

4. Elle a protesté pour la justice sociale

En plus de la lutte, Ava a montré qu’elle était une fervente partisane de la justice sociale. Elle s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour montrer son soutien au mouvement Black Lives Matter et au droit à des avortements sûrs. Elle a publié des photos des manifestations de juin 2020, qui ont eu lieu après le meurtre de George Floyd. Elle a publié de nombreux messages sur Instagram, encourageant ses abonnés à s’exprimer. “Défendez les personnes de couleur quand il n’y en a pas dans la pièce. Renseignez-vous sur l’oppression continue des communautés noires et brunes. Signez des pétitions et faites un don si vous le pouvez. Exprimez-vous lorsque vous voyez une injustice, même si cela met les autres mal à l’aise », a-t-elle écrit en partie dans l’une de ses légendes.

5. C’est une grande fan de films d’horreur

Étant donné que son surnom semble être tiré d’un film d’horreur, il n’est pas surprenant qu’Ava soit une grande fan du genre. Elle a posté des photos sur son Instagram, où elle a secoué le merch pour le Pousser un cri films, ainsi que des photos publiées de The Haunted Mansion. Elle n’hésite pas non plus à donner son avis sur les films d’horreur. “Un film d’horreur plein de sauts effrayants n’est pas vraiment effrayant”, a-t-elle déclaré. tweetétout en ombrageant La Conjuration.