THE Bachelorette est bientôt sur les écrans cet été, avec 34 nouveaux concurrents en lice pour l’amour de Katie Thurston.

Katie est apparu sur Matt James ‘ voyage du célibataire avant d’être choisi comme saison 17 Bachelorette.

3 Austin Tinsley est l’un des candidats de la Bachelorette Crédit: Instagram / @ austinsley

Qui est Austin Tinsley de The Bachelorette et quel âge a-t-il?

Austin Tinsley, 25 ans, est diplômé de Californie Université d’État-Sacramento.

Il est originaire de Mission Viejo, en Californie, et travaille en tant que responsable des acquisitions chez Trusted Investors, selon son profil LinkedIn.

Tinsley est un ancien étudiant-athlète de la division 1 de la NCAA et était un athlète de course.

Le concurrent habiterait dans le comté d’Orange, en Californie.

3 Tinsley est diplômé de la California State University-Sacramento Crédit: Instagram / @ austinsley

Quel âge a Katie Thurston?

Katie Thurston est un directeur marketing bancaire de 30 ans de Renton, Washington.

Selon sa biographie ABC, Katie sait «exactement ce qu’elle veut chez un homme et a fini de perdre son temps avec des garçons qui ne seront pas à la hauteur de ses attentes».

Elle est décrite comme «le partenaire le plus aimant et le plus engagé que quiconque puisse demander».

Le jour de son 30e anniversaire, elle a téléchargé une photo sur Instagram et a expliqué comment elle prenait plus de risques dans la vie en vieillissant.

3 Katie Thurston est la Bachelorette de la saison 17 Crédit: ABC

« La vie passe vraiment vite. … J’ai suivi » les règles « de la vie. Obtenez la carrière. Économisez de l’argent. Commencez ce 401k. Achetez la maison. Et pour quoi? Une décennie entière à passer sans vous sentir comblé? » elle a dit.

« Cette dernière année, j’ai finalement adoré qui je suis sans aucune excuse. J’ai perdu des gens en cours de route. Et c’est OK, »

Comment regarder la Bachelorette?

Le baccalauréat sera présenté en première le 7 juin 2021 sur ABC à 20 h HE.

La série est également disponible pour diffuser sur Hulu le lendemain; les téléspectateurs peuvent également assister à l’émission sur YouTube TV et sur Discovery +.