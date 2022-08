Qui est Austin Kevitch ? 5 choses à propos du nouveau mec de Camila Cabello – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tom Rose/Shutterstock

Camila Cabello sort avec un nouvel homme, et le monde se demande maintenant ce qu”il doit savoir sur le PDG de l”application de rencontres Lox Club, 31 ans Austin Kevitch! La chanteuse de “Bad Things”, 25 ans, et sa nouvelle flamme ont apparemment officialisé les choses en se mettant à l’aise lors d’un déjeuner à Los Angles le 7 août. Et ce fut l’aboutissement de mois de spéculation – ils ont déclenché des rumeurs en juin quand ils ont été vus en train de bavarder lors d’une promenade.

La nouvelle survient après que Camila et son ex-Shawn Mendes, 24 ans, se sont séparés en novembre. après une romance très médiatisée qui a duré deux ans. Voici ce que vous devez savoir sur son nouveau mec !

Il a fait carrière en étant célibataire.

Camila a peut-être attiré l’attention d’Austin, mais le fondateur de l’application de rencontres a apparemment construit son succès professionnel sur le fait d’être célibataire, de toutes choses. “Je veux vraiment une petite amie, mais être célibataire aide aussi à gérer le Lox Club parce que je connais tous les points douloureux que ressentent les célibataires et je sais exactement ce que je voudrais dans une application”, a-t-il déclaré. Agitation en février à propos de l’application de rencontres réservée aux membres. “Je pense qu’une fois que je vivrai” heureux pour toujours “avec quelqu’un qui s’enfuit au coucher du soleil, je ne serai plus aussi en contact avec toutes les choses ennuyeuses concernant les fréquentations.”

Austin a apparemment développé l’application après une mauvaise rupture, selon le point de vente. Il a également cofondé une société de développement de logiciels appelée Brighten.

C’est un ancien footballeur.

Austin est tout à fait un athlète. Selon Le soleil, il a joué au basket et au football au lycée, et a même couru l’athlétisme à la Germantown Academy en Pennsylvanie, où il a également grandi. Il aurait été choisi pour l’équipe nationale de football d’élite, affrontant l’équipe nationale de France lors d’un événement appelé le “Global Bowl France”.

Austin a ensuite joué au football à l’université privée de Brucknell, où il a étudié l’ingénierie informatique et la gestion d’entreprise.

Austin est originaire de Philadelphie.

Le nouveau mec de Camila est né à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 5 juillet 1991. Il a été élevé par ses parents Lisa et Andrew Kevitch, aux côtés de sa sœur Lindsey et de son frère Tristan.

C’est un partisan du sarcasme.

Dans son Agitation interview, Austin a expliqué pourquoi il considère le sarcasme comme une vertu, en particulier en ce qui concerne les fréquentations. “Je pense que c’est plus authentique”, a-t-il déclaré au point de vente à propos de l’attrait décalé de Lox. “Lorsque vous pouvez vous moquer de vous-même ou faire preuve de sarcasme, c’est vraiment une autre façon de montrer votre personnalité. Montrer quelles parties de la vie vous trouvez idiotes, que vous aimez ou que vous détestez. Certaines applications ne facilitent tout simplement pas cela, ou les gens choisissent de ne pas le faire. Ensuite, vous ne savez rien d’eux lorsque vous les rencontrez en personne. C’est tellement plus facile de parler à quelqu’un quand on a une idée de ses bizarreries.

Nous ne pouvons que supposer que ce sont ces bizarreries exactes que Camila apprécie également.

Il est estimé à environ 5 millions de dollars.

Selon Elle, l’entrepreneur et homme d’affaires est actuellement estimé à environ 5 millions de dollars. Mais avec des célébrités comme des rappeurs Bhad Bhabie et Lil Yachty en apportant un soutien financier à Lox, il finira probablement par valoir beaucoup plus.