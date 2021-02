AUNG San Suu Kyi était l’un des dirigeants les plus admirés au monde, beaucoup espérant qu’elle inaugurerait une nouvelle ère pour le Myanmar en proie à la guerre.

Elle a accédé au pouvoir après être devenue l’un des prisonniers politiques les plus éminents du monde – mais a été condamnée pour sa gestion de la crise Rohingya et renversée par l’armée.

Qui est Aung San Suu Kyi?

Née dans ce qui était alors connu sous le nom de Rangoon, en Birmanie, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, Aung San Suu Kyi a subi des tragédies précoces lorsque son père a été assassiné pendant que sa sœur se noyait dans un lac.

Elle a ensuite suivi sa mère en Inde où elle a été ambassadrice de la Birmanie en Inde et au Népal.

Pendant que sa mère travaillait, Aung San Suu Kyi a obtenu un diplôme en politique avant de se rendre à Oxford pour étudier la philosophie, la politique et l’économie – le cours privilégié par les futurs dirigeants mondiaux.

De retour en Birmanie en 1988, elle est arrivée alors que le dirigeant militaire du pays se retirait.

Aung San Suu Kyi a fondé la Ligue nationale pour la démocratie et a fait campagne pour plus de transparence et de démocratie.

Pendant une grande partie de sa vie, elle a vécu en résidence surveillée et a été régulièrement empêchée de rencontrer son parti et ses partisans.

Diverses raisons ont été invoquées pour ses arrestations répétées – notamment le fait que les pouvoirs au pouvoir craignaient qu’elle «compromette probablement la paix et la stabilité de la communauté».

En novembre 2010, elle a été libérée et peu de temps après, la Ligue nationale pour la démocratie s’est réinscrite pour participer aux élections.

Aung San Suu Kyi a reçu le soutien de divers dirigeants mondiaux – notamment Barack Obama et Hillary Clinton.

Peu de temps après sa libération, elle s’est rendue en Suisse pour recevoir le prix Nobel de la paix qui lui a été décerné en 1991 – un prix que les critiques demanderont plus tard à être révoqué pour son rôle dans la crise des Rohingyas.

Quand a-t-elle prêté serment en tant que leader du Myanmar?

En 2015 – à l’approche d’élections générales – Aung San Suu Kyi a annoncé qu’elle se présenterait à la présidence du Myanmar.

Cependant, des clauses inscrites dans la constitution du pays l’ont empêchée de devenir présidente parce qu’elle est veuve et mère d’étrangers – son mari Michael Aris est décédé en 1999 et leurs enfants ont la citoyenneté britannique.

Bien que techniquement empêché de devenir président, son parti a remporté une victoire dominante aux élections et elle est devenue ministre du cabinet du président, des affaires étrangères, de l’éducation et de l’énergie électrique et de l’énergie.

Cela en a fait de loin la personne la plus puissante du pays, bien que sans le titre de présidente.

Pourquoi Aung San Suu Kyi a-t-elle été arrêtée?

L’armée birmane a pris le pouvoir lors d’un coup d’État sans effusion de sang le lundi 1er février, arrêtant la dirigeante démocratiquement élue Aung San Suu Kyi alors qu’elle imposait un état d’urgence d’un an.

L’intervention a mis fin à une décennie de régime civil au Myanmar, l’armée justifiant sa prise de pouvoir en alléguant une fraude aux élections de novembre que le parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de Suu Kyi a remportée dans un glissement de terrain.

Le coup d’État a déclenché une condamnation mondiale, les États-Unis ayant lancé des appels pour que la démocratie soit immédiatement rétablie.

De quoi a-t-elle été accusée?

L’arrestation de Mme Suu Kyi fait suite à une victoire écrasante de son parti lors d’une élection qui, selon l’armée, a été entachée de fraude.

Depuis son arrivée au pouvoir, l’optimisme initial de son règne a cédé la place à des critiques généralisées pour son incapacité à agir et à empêcher la persécution du peuple Rohingya dans l’État oriental de Rakhine.

En 2015, elle a dit à ses alliés occidentaux qu’elle aborderait les problèmes rencontrés par la communauté musulmane Rohingya.

Cependant, elle a été accusée de ne pas avoir fait grand-chose pour aider cela et si quoi que ce soit, d’avoir permis des atrocités étant donné son attitude apparemment de laisser-faire face à la crise.

Elle a mis le blâme sur les « terroristes » et a déclaré que l’armée agissait dans le respect de la loi, tout en reconnaissant la possibilité que des crimes de guerre aient été commis.

Pour beaucoup de ses anciens alliés, ce n’est pas suffisant.

Le traitement réservé aux Rohingyas a déclenché une condamnation mondiale d’Aung San Suu Kyi et de son régime – l’ONU et Amnesty International faisant partie de ceux qui ont critiqué sa réponse au sort désespéré de centaines de milliers de ses propres citoyens.

Elle reste populaire dans son pays malgré ces accusations contre sa conduite.

Une enquête menée en 2020 par l’organisme de surveillance des élections, l’Alliance populaire pour des élections crédibles, a révélé que 79% des gens lui faisaient confiance.

Qu’a dit Aung San Suu Kyi à propos de la crise des Rohingyas?

Au milieu des critiques acerbes de la communauté internationale, Aung San Suu Kyi a simplement dit: « Montrez-moi un pays sans problèmes de droits de l’homme ».

À la suite de sa gestion de l’incident, elle a été privée de plusieurs récompenses et distinctions à la suite d’allégations de nettoyage ethnique contre la population minoritaire des Rohingyas.

Le musée commémoratif de l’Holocauste des États-Unis a annulé le prix Elie Wiesel alors qu’il y avait également des appels pour que son prix Nobel de la paix 1991 soit retiré.

Elle s’est également vu retirer la liberté de la ville d’Oxford.

Le gouvernement du Myanmar espère qu’une récente promesse d’autoriser les organisations de défense des droits de l’homme et de développement des Nations Unies à entrer dans le pays allégera la pression sur Aung San Suu Kyi.

Des préparatifs sont en cours pour le retour des musulmans rohingyas qui ont fui le pays et ont cherché refuge au Bangladesh voisin.