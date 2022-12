Qui est Augustin Bader ? – Le New York Times

Elle l’a également donné à Cassandra Grey, une entrepreneuse de beauté, qui a présenté les produits chez Violet Grey, un site et magasin de commerce électronique de beauté influent. (Mme Gray avait déjà obtenu un échantillon d’Elizabeth Sulcer, une styliste à Los Angeles.) Mme Griffith a investi dans Augustinus Bader, et elle continue de battre le drapeau avec ferveur.

Bientôt, le professeur Bader s’est retrouvé à dîner avec Mme Cox et Demi Moore, Kris Jenner et Kim Kardashian et Brad Pitt. Sat Hari Khalsa, un créateur de bijoux et partenaire de M. Pitt dans sa nouvelle entreprise de cachemire, God’s True Cashmere, a joué un rôle déterminant dans certaines présentations, a déclaré M. Rosier.

“Augustinus n’avait jamais entendu les mots” Kim Kardashian “”, a déclaré M. Rosier.

“J’avais entendu parler de Pitt”, a déclaré le professeur Bader impassible.

Est-ce que ça vaut le battage médiatique?

Lorsque Augustinus Bader est sorti, sa ligne de parti était qu’il ne vendrait que trois produits, la crème, la crème riche et la crème pour le corps. Ils étaient tout ce dont vous aviez besoin pour obtenir une peau incroyable.

Coupée à 2022, la collection Bader comprend le sérum, la crème pour les yeux, la crème légère, l’essence, l’huile pour le visage, la crème apaisante ultime, le gel nettoyant crème, le baume nettoyant, le nouveau sérum rehausseur de sourcils et de cils. Il existe également des produits de soins capillaires – shampoing, revitalisant, sérum pour le cuir chevelu, huile capillaire – et des compléments pour la peau et les cheveux. Et, le baume à lèvres. Le nouveau produit est le masque, sorti le 17 novembre.

“Ce n’est pas évolutif en tant qu’entreprise d’avoir seulement deux produits si vous avez de grandes ambitions”, a déclaré M. Rosier, notant que la crème riche représente 50% des ventes de l’entreprise. « Par exemple, en Corée, alors que nous n’avions que deux ou trois produits, ils n’étaient pas intéressés à nous transporter car vous n’êtes pas pertinent si vous n’occupez pas d’espace. Vous n’existez pas.