Qui est Arthur Collins ? L’ex-petit ami de Ferne McCann condamné à 20 ans de prison pour une attaque à l’acide dans l’est de Londres

ARTHUR Collins, qui est sorti avec la star de télé-réalité Ferne McCann, a commis une horrible attaque à l’acide dans une boîte de nuit de Londres en 2017.

Le voyou – qui est le père de la fille de Ferne, dimanche – a été reconnu coupable de l’attaque d’avril 2017 après un procès au Wood Green Crown Court.

Arthur Collins a été reconnu coupable d’avoir jeté de l’acide sur des clubbers dans la discothèque Mangle à East London Crédit : PA : Association de la presse

Qui est Arthur Collins ?

Arthur Collins est un ancien échafaudeur et homme d’affaires de Broxbourne, Hertfordshire, qui était connu pour sortir avec la star de Towie, Ferne McCann.

Le Sun a révélé pour la première fois que la paire était un article en juin 2016 – mais ils se sont séparés après un voyage à Ibiza.

Le couple a ravivé leur romance en mars suivant après que Ferne n’ait pas réussi à trouver l’amour dans l’émission de téléréalité Celebs Go Dating.

Ferne a révélé plus tard qu’elle souhaitait emménager avec Collins, disant OK! magazine : « Nous passons toutes les nuits ensemble de toute façon. Emménager est certainement la prochaine étape. Et je sais que cela semble un peu précipité, mais quand vous savez, vous savez.”

Suite à l’attaque à l’acide et à l’arrestation de Collins, Ferne a publié une déclaration confirmant qu’elle était enceinte mais qu’elle s’était séparée de Collins.

Elle a ensuite pris la parole publiquement sur This Morning, où elle s’est effondrée pendant la discussion.

En savoir plus sur Arthur Collins

Elle a déclaré: “Ce n’est pas comme ça que j’imaginais ma première grossesse, mais ce n’est pas à propos de moi… ma principale préoccupation et ma priorité, c’est le bébé.”

Ferne a donné naissance à leur fille le dimanche 2 novembre 2017.

Quand Arthur Collins a-t-il perpétré l’attaque à l’acide dans une boîte de nuit ?

Le 14 novembre 2017, Collins a été reconnu coupable d’avoir mené une attaque à l’acide après un procès à Wood Green Crown Court dans le nord de Londres.

Il a été reconnu coupable de cinq chefs de lésions corporelles graves avec intention et de neuf chefs de lésions corporelles réelles contre 14 personnes.

Collins a jeté de l’acide sur la piste de danse bondée de la discothèque Mangle à Dalston, dans l’est de Londres, lors d’une soirée du week-end de Pâques en avril 2017.

Il avait affirmé avoir jeté la substance par erreur après avoir entendu un groupe d’hommes comploter pour piquer la boisson d’une femme.

Le tribunal a appris qu’il avait ramassé un contenant qu’il pensait être une drogue du viol et l’avait jeté.

Mais un jury l’a reconnu coupable d’avoir perpétré l’attaque à l’acide qui a laissé les clubbers à l’agonie et a déclenché une évacuation paniquée et une intervention d’urgence massive.

Le coaccusé de Collins, Andre Phoenix, de Tottenham, au nord de Londres, a été acquitté de quatre chefs d’accusation de lésions corporelles graves et de deux de lésions corporelles réelles.

Des images de vidéosurveillance diffusées au tribunal ont montré Collins jetant une substance au visage d’un autre homme avant de la disperser sur d’autres.

Collins a quitté le club puis s’est enfui, déclenchant une chasse à l’homme à l’échelle nationale, avant d’être retrouvé dans une maison à Higham Ferrers, dans le Northamptonshire.

Il a été arrêté après avoir sauté de la fenêtre du premier étage de la maison, se cassant les os des deux pieds,

Collins a déclaré au jury qu’il s’était enfui après l’attaque car il craignait qu’un gang ne cible Ferne enceinte..

Collins a été condamné à 20 ans pour l’attentat du 19 décembre.

Emprisonnant Collins, avec cinq années supplémentaires de licence, le juge Noel Lucas QC a déclaré que le jeune homme de 25 ans était “un menteur accompli et calculateur” qui n’avait pas démontré “le moindre remords”.

Que s’est-il passé après l’emprisonnement d’Arthur Collins ?

Le 28 décembre 2017, Collins a admis avoir introduit clandestinement un téléphone en prison pour appeler son ex-petite amie enceinte.

Il a plaidé coupable devant le tribunal de première instance de Bromley d’avoir eu le téléphone, qui, selon le tribunal, a été utilisé pour appeler “des amis et de la famille” et passer des appels privés à Ferne enceinte.

La peine de Collins a été prolongée de huit mois pour l’infraction.

Le 3 octobre 2018, il avait un recours contre sa peine rejeté par la cour d’appel.

Lord Justice Simon a déclaré: “Il s’agissait d’infractions exceptionnellement graves et la peine sévère était pleinement justifiée.”

En août 2022, il a été révélé que Collins devait épouser son nouvel amant en prison à la fin de l’année.

Annie, qui a présenté une émission pour adultes sur Babestation pendant 11 ans, a confirmé ses fiançailles avec Arthur sur Instagram tout en partageant un tatouage du nom d’Arthur qu’elle a encré sur son ventre.

Une source proche d’Annie a déclaré à MailOnline : “Arthur et Annie se sont rencontrés avant sa condamnation à la prison par l’intermédiaire d’amis communs.

“Ils prévoient de se marier alors qu’il est toujours derrière les barreaux plus tard cette année après s’être fréquentés pendant les six derniers mois.”