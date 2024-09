Qui est Arch Manning ? L’héritage footballistique de Manning se poursuit au Texas

Le mieux classé Longhorns du Texas ont officiellement nommé le quart-arrière de première année en chemise rouge Arche Manning en tant que titulaire de la semaine 4 contre UL Monroe au DKR-Texas Memorial Stadium samedi.

Manning effectuera son premier départ en carrière, remplaçant Quinn Ewers qui est sorti avec une tension abdominale. Dans le 56-7 Lors de sa victoire contre l’UTSA, les compétences polyvalentes de Manning ont été pleinement démontrées alors qu’il a lancé pour 223 yards et quatre touchdowns, et a ajouté un score au sol de 67 yards. Longues cornes« La défense, qui n’a permis que deux touchdowns et 19 points au total cette saison, sera un facteur clé pour soutenir le quart-arrière inexpérimenté et maintenir le solide bilan de l’équipe.

La dernière fois que le Texas a remporté la première place dans les sondages AP, c’était en 2008, lorsque Colt McCoy était quarterback.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau QB1 du Texas, Arch Manning, avant la semaine 4.

Plus:L’ascension de Josh Heupel au Tennessee est née du licenciement d’Oklahoma qui était une bénédiction déguisée

Qui est Arch Manning ?

Archibald « Arch » Manning vient d’une famille avec une forte tradition de football. Il est le fils de Cooper Manning, le petit-fils de l’ancien quarterback de la NFL Archie Manning et le neveu des quarterbacks vainqueurs du Super Bowl Peyton et Eli Manning. Arch s’est engagé avec l’Université du Texas en 2023 et est considéré comme un étudiant de première année en chemise rouge pour la saison 2024.

L’arbre généalogique de la famille Manning

Le père d’Arch Manning, Cooper Manning, était receveur à l’école Isidore Newman de la Nouvelle-Orléans, où Arch Manning a également étudié. Il a ensuite joué au football universitaire à Ole Miss mais il a dû mettre fin à sa carrière en raison d’un diagnostic de sténose vertébrale.

Le grand-père d’Arch, Archie Manning, a joué au football universitaire pour les Ole Miss Rebels et a passé 14 saisons dans la NFL de 1971 à 1982, principalement avec les New Orleans Saints. Il a été intronisé au College Football Hall of Fame en 1989.

Son oncle, Peyton Manninga joué au football universitaire pour les Tennessee Volunteers et a connu une carrière réussie dans la NFL après avoir été le premier choix global des Colts lors de la draft NFL de 1998. Peyton a joué 18 saisons dans la NFL, 14 avec les Indianapolis Colts et 4 avec les Denver Broncos, remportant deux Super Bowls, un avec les Colts en 2007 et un autre avec les Broncos en 2016.

Son autre oncle, Eli Manninga joué au football universitaire pour les Rebels d’Ole Miss et a été sélectionné comme premier choix global lors de la draft 2004 de la NFL par les Chargers de San Diego et a été échangé aux Giants. Eli Manning a joué pendant 16 saisons avec New York et a mené les Giants à deux victoires au Super Bowl en 2008 et 2012.

Il ne fait aucun doute que l’héritage footballistique de la famille d’Arch a eu un impact significatif sur la carrière de footballeur d’Arch.