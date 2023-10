Qui est Anthony Pratt ? Trump a peut-être divulgué des sous-secrets nucléaires à un magnat

L’ancien président Donald Trump aurait partagé des informations potentiellement classifiées concernant les sous-marins nucléaires américains avec l’homme d’affaires australien Anthony Pratt, selon des sources proches du dossier qui se sont entretenues avec ABC News et Le New York Times.

Les sources ont déclaré à ABC News – qui a été le premier à révéler l’histoire – que Trump aurait partagé l’information plusieurs mois après avoir quitté la Maison Blanche en 2021 lors d’une conversation dans son domaine de Mar-a-Lago. Pratt, milliardaire et propriétaire de l’entreprise américaine de carton Pratt Industries, serait membre du club de luxe de Trump à Palm Beach, en Floride.

Après avoir découvert cette information, les procureurs fédéraux enquêtant sur la gestion par Trump des documents classifiés ont interrogé Pratt au sujet de la conversation, ont lu les rapports. L’ancien président a été inculpé de 40 chefs d’accusation, dont la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale, dans le cadre de l’enquête du ministère de la Justice sur les documents classifiés découverts dans son domaine de Mar-a-Lago en août 2022.

Le président de l’époque, Donald Trump, à gauche, serre la main de l’homme d’affaires australien Anthony Pratt à Wapakoneta, Ohio, le 22 septembre 2019. Trump aurait partagé des informations secrètes sur le nucléaire américain avec Pratt à Mar-a-Lago en avril 2021, selon des sources qui ont parlé. à ABC News et au New York Times.

SAUL LOEB/AFP via Getty



Semaine d’actualités n’a pas pu vérifier les rapports de manière indépendante. Un e-mail a été envoyé jeudi soir à l’équipe de presse de Trump et à Pratt Industries pour solliciter des commentaires.

Des sources proches du dossier ont déclaré à ABC News que Pratt avait été interviewé au moins deux fois cette année au sujet de sa prétendue conversation avec Trump. La discussion aurait eu lieu après que Pratt ait mentionné la flotte sous-marine américaine, lit-on dans le rapport.

Selon des sources qui ont parlé avec le Fois, Pratt aurait également partagé des informations sensibles avec plusieurs autres personnes, mettant potentiellement en danger la flotte nucléaire américaine. ABC News a affirmé que Pratt « avait décrit les remarques de Trump » à au moins 45 autres personnes.

Le rapport pourrait jouer un rôle clé dans le procès du ministère de la Justice contre Trump, dont le procès est prévu en mai. Le nom de Pratt et la conversation présumée ne sont pas mentionnés dans l’acte d’accusation criminel publié en juin.

Les procureurs ont décrit d’autres conversations supposées que Trump a eues dans les mois qui ont suivi sa présidence dans le cadre de leur acte d’accusation de 49 pages, y compris un cas enregistré entre Trump et plusieurs invités de son club de golf à Bedminster, New Jersey. Au cours de la discussion, Trump aurait partagé un document « hautement confidentiel » du Pentagone sur une attaque potentielle contre l’Iran avec des personnes qui n’avaient pas d’habilitation de sécurité.

Trump nie tout acte répréhensible dans les accusations fédérales portées contre lui et a plaidé non coupable des 40 chefs d’accusation découlant de l’affaire des documents classifiés. Walt Nauta, l’assistant personnel de Trump, et Carlos De Oliveira, gestionnaire immobilier à Mar-a-Lago, ont également été inculpés dans le cadre de l’enquête, tous deux plaidant non coupables en août.

L’ancien président fait également face à des accusations fédérales dans ses efforts pour rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020, une affaire de racket en Géorgie, des allégations de fraude commerciale à Manhattan et une poursuite civile pour fraude de 250 millions de dollars déposée par le procureur général de New York, Letitia James.

Trump a clamé son innocence dans toutes les enquêtes.