Qui est Ant Anstead ? 5 faits sur l’animateur de télévision populaire – Hollywood Life

Ant Anstead est un animateur de télévision connu pour ses apparitions sur Célébrité IOU Joyride et Maître mécanicien Ant Anstead.

Il était auparavant marié à la personnalité de HGTV, Christina Hall, de 2018 à 2021.

Ant et Renée Zellweger se seraient mariés le 18 juillet 2023.

Fourmi Anstead44 ans, serait fiancé à sa petite amie depuis deux ans, Renée Zellweger, 54 ! « Renee et Ant gardent leurs plans incroyablement privés, ils ne prévoient pas de grande annonce publique », a déclaré une source Le soleil le 18 juillet 2023. « Elle a parlé à son entourage de l’organisation de leurs noces, tout sera très discret. Sa relation avec Ant est super forte et ils sont follement amoureux, et ils ont hâte de se marier.

L’homme de 44 ans s’était précédemment séparé de la star de HGTV Salle Christina, 40 ans, en 2020 après 21 mois de mariage. Christina s’est rendue sur Instagram à l’époque pour annoncer la nouvelle choquante avec un message supprimé depuis. « Ant et moi avons pris la difficile décision de nous séparer. Nous sommes reconnaissants les uns envers les autres et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir », lit-on dans la légende à côté d’une photo des anciens tourtereaux marchant ensemble devant un coucher de soleil sur une plage. Christina et Ant partagent un fils, Hudson3. Vous trouverez ci-dessous cinq choses à savoir sur Ant au milieu de ses fiançailles !

C’est un présentateur de télévision populaire

Non seulement Ant est l’hôte de Célébrité IOU Joyridemais il a également accueilli Maître mécanicien Ant Anstead pour une saison en 2020. Quelques autres émissions qu’il a animées ou présentées pour inclure Pour l’amour des voitures, Wheeler Dealers, Radford Returns, The Lost Lotus : restauration d’une voiture de courseet beaucoup plus.

Ant est fiancée à Renée Zellweger

Non seulement il est célèbre en soi, mais Ant sort également avec l’actrice oscarisée Renee Zellweger depuis 2021. Le couple nouvellement fiancé s’est rencontré pour la première fois sur le tournage de son émission, Célébrité IOU Joyride, et le reste appartenait apparemment à l’histoire ! En septembre, Ant et Renee sont devenues officielles sur Instagram avec un selfie adoré. Plus récemment, il a partagé une rare photo d’eux dansant ensemble le 27 janvier 2023. « Toujours faire une pause pour des moments de magie sous des lumières scintillantes … x », a-t-il légendé l’instantané avec sa principale dame. Ils ont également célébré leur anniversaire de deux ans le 23 avril 2023. Il s’est rendu à IG une fois de plus pour célébrer le moment. « Deux ans de magie x », a-t-il légendé la photo d’eux se tenant la main.

Lui et Christina étaient ensemble de 2017 à 2020

Christina a révélé qu’elle sortait avec Ant en publiant un selfie d’eux à moto en janvier 2018. Ant et le Flip ou Flop alun s’est marié en décembre 2018, mais comme mentionné ci-dessus, ils se sont séparés d’ici 2020. Maintenant, elle est mariée à Salle Josuéavec qui elle s’est mariée en avril 2022.

Il a été marié deux fois

Avant de sortir avec Christina et de l’épouser, Ant était marié à Louise Anstead en 2005 avant de se séparer en 2017. Plus récemment, Louise s’est remariée en janvier 2022. Ant a parlé à PERSONNES sur les nouvelles à l’époque et ne lui a souhaité que le meilleur. « Nous avons passé 22 ans ensemble d’adolescents à adultes et à ce jour restons des amis très proches et nous restons en contact régulier. Presque tous les jours », avait-il déclaré à l’époque. « Je leur souhaite une vie pleine de bonheur. »

Fourmi a trois enfants

Ant et Louise partagent une fille Amélie19 ans et fils Archie, 16. Récemment, le 17 juillet 2023, Renee a posé aux côtés de ses deux adolescents pour une photo de groupe partagée via Instagram. « @fosgoodwood Comment ça a commencé Comment ça s’est terminé x @landrover @radfordmotors », a-t-il légendé le carrousel de photos.

