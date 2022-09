Qui est Annie Hawkins-Turner et a-t-elle les plus gros seins du monde ?

ANNIE HAWKINS-TURNER est connue comme la femme qui a les plus gros seins du monde.

Elle parle souvent des difficultés de grandir avec de tels seins, mais cela ne l’a pas empêchée de réussir.

Qui est Annie Hawkins Turner ?

Annie Hawkins-Turner – née le 22 décembre 1956 – est une mannequin fétiche d’Atlanta, en Géorgie aux États-Unis.

Elle a adapté le nom Norma Stitz pour son travail.

Elle était mariée au bureau de l’armée de l’air Allen Turner, qui avait 20 ans son aîné et est décédé en 2005.

Allen a encouragé Annie à tirer le meilleur parti de son corps et elle a finalement créé un site Web.

Annie Hawkins-Turner a les plus gros seins du monde 1 crédit

Attirant de nombreux hommes, elle comptait plus d’un million d’abonnés et gagnait 40 000 £ en un an seulement.

Elle a également deux enfants, mais n’a jamais réussi à allaiter aucun d’entre eux à cause de son état.

A-t-elle les plus gros seins du monde ?

Annie détient le record du monde Guinness des plus gros seins naturels.

Elle a arrêté de porter un soutien-gorge et ne porte que des robes extensibles.

Quelle est la taille des seins d’Annie Hawkins-Turner ?

Les seins d’Annie Hawkins-Turner ont une taille de 102ZZZ et pèsent 30 kg chacun.

Elle a commencé à développer des seins à l’âge de cinq ans et à neuf ans, elle portait déjà une taille 36D.

Annie a déclaré: “Quand j’étais adolescente, je me débattais avec le fait que mes seins ne cessaient de grossir et de grossir.

“Enfin, on m’a diagnostiqué une gigantomastie, une maladie qui implique une croissance lente et progressive du tissu mammaire, c’est pourquoi mes seins continuent de croître encore aujourd’hui.”

Les médecins ont conseillé à Annie de subir une chirurgie de réduction mammaire, mais elle a refusé.

Elle a déclaré: “Je ne veux pas jouer avec la nature.

“Au fur et à mesure que mes seins grossissaient, les muscles de mon dos se développaient et les soutenaient.

Qu’a dit Annie Hawkins-Turner ?

Malgré le succès que lui ont apporté ses seins – qui lui ont permis d’envoyer ses enfants à l’université et de vivre une vie confortable – Annie doit toujours faire face à des railleries quotidiennes.

En 2011, elle a eu une interview sur This Morning avec Phillip Schofield et Jenni Falconer, dans laquelle elle a parlé de la façon dont les gens se moquent souvent d’elle.

Elle a déclaré: “Quand je sors de chez moi, je dois penser à ce que ma journée va être et à qui va m’attaquer aujourd’hui.

“Tous les jours, quelqu’un me taquine sans me connaître.

“Ils se moquent de moi et il n’y a aucune raison.

“Je suis humain comme tout le monde.

“Je suis juste béni de différentes manières que les autres.

“Cela a très gravement affecté mon fils parce que les gens me regardent.”

Elle a expliqué comment en grandissant, elle était victime d’intimidation pour avoir porté un soutien-gorge si tôt.

Annie a déclaré: “Je ne sais pas quelle taille j’avais.

“J’étais juste grand.

“La seule chose dont je me souviens à propos de ces soutiens-gorge, c’est qu’ils étaient en coton et qu’ils sortaient comme des ballons de football et c’est à ce moment-là que j’ai su que j’étais différente.

“Les enfants sont parmi les pires personnes au monde quand il s’agit de s’en prendre aux gens.

“J’ai été beaucoup taquiné.”