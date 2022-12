Qui est Annie Cardone et comment a-t-elle rencontré Dodi Al Fayed ?

ANNIE Cardone est une ancienne mannequin et auteure publiée.

Elle a récemment parlé en exclusivité au Sun de sa relation avec Dodi Al Fayed, avant la sortie du documentaire de Channel 5, Dodi : Last Days Of A Playboy.

Annie a récemment parlé en exclusivité à The Sun de sa relation avec Dodi Crédit : Louis Wood

L’ancien mannequin affirme qu’il était “incroyablement affectueux et doux” – mais il a dû y avoir un chevauchement entre elle et la princesse Diana Crédit : Jerry Hinkle

Cela précède le nouveau documentaire de Channel 5, Dodi: Last Days Of A Playboy Crédit : Getty

Qui est Annie Cardon ?

Annie est originaire de Rainham dans l’est de Londres.

Nous ne savons pas grand-chose de son enfance, cependant, dans une récente interview, elle a déclaré: “Ayant subi une enfance violente et abusive et des relations ultérieures, j’ai réalisé que je devais retourner dans le passé pour donner un sens au présent quand j’ai frappé le rock bas pendant la ménopause.”

Elle a été repérée comme mannequin au début de la vingtaine et s’est ensuite lancée dans les relations publiques.

Parlant de sa carrière, Annie a déclaré : « Je pense que j’étais la seule de mes amies qui n’était pas une enfant du Trust Fund.

“J’étais le seul à devoir me lever à 6 heures du matin et aller travailler.”

Comment Annie a-t-elle rencontré Dodi Al-Fayed et qu’a-t-elle dit de leur relation ?

Annie a rencontré Dodi pour la première fois à l’été 1996 dans la discothèque Tramp, la boîte de nuit la plus décadente de Londres.

«Dodi avait des mouvements. Il m’a surpris parce qu’il ressemblait à une couverture mouillée.

« Il n’était pas un grand causeur ou conteur. Il était très timide.

Parlant de leur relation, elle a ajouté : « Il était incroyablement tactile, aimant et doux. C’était très passionné et intense.

Le couple est sorti ensemble pendant un an avant qu’Annie ne l’annule.

Dodi est ensuite décédé dans l’accident de voiture avec la princesse Diana, quelques mois seulement après sa séparation avec Annie.

Annie a affirmé qu’il y avait “certainement un chevauchement” avec elle et Diana sortant avec Dodi, qui était connu pour sa vie sauvage et sa femme.

Parlant de Diana, elle a déclaré: “Nous avons été toutes les deux très, très chanceuses d’avoir été les bénéficiaires de cela. Peu de femmes l’étaient.

Annie se souvient clairement de leur dernière interaction : « La dernière fois que je l’ai vu, il demandait une autre chance. Il pleurait. Il sanglotait.

“Il me disait qu’il m’aimait et c’était incroyablement difficile de le voir comme ça. Je m’étouffe encore avec ça.

« Si je lui avais donné une autre chance, les choses auraient-elles été différentes ? L’histoire aurait-elle changé ?

“C’est un fardeau de responsabilité que je sens que j’ai.”

Où est Annie Cardone maintenant ?

L’ancienne mannequin, aujourd’hui âgée de 57 ans et vivant à Canterbury, dans le Kent, s’est tournée vers l’écriture.

Son premier livre, ‘Menopause WTH’ a été publié en septembre 2022 et partage son expérience.

Annie souffrait à la fois d’insomnie et de psychose du sommeil avant que les médecins ne diagnostiquent sa ménopause.

On lui a recommandé d’essayer la thérapie de remplacement hormonal, mais malheureusement, cela ne l’a rendue qu’agressive et agitée.

Sur son site Web, il est écrit : “Ayant étudié la santé et les hormones des femmes au cours des 10 dernières années et ayant traversé un parcours très difficile qui lui a presque coûté la vie, Annie est en position de force pour aider à éduquer et à éclairer d’autres femmes, leur permettant de reprendre le contrôle de leur vie.

“Ce livre élimine la confusion et la stigmatisation du vieillissement et de la ménopause en décomposant l’impact de nos hormones sur notre santé et propose des solutions qui peuvent ramener la santé mentale dans nos vies et celles de nos proches.”