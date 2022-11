ANNA Paulina Luna est candidate au poste de représentant américain du 13e district du Congrès de Floride.

L’espoir républicain a fait la une des journaux surprenants après avoir déposé une ordonnance d’interdiction contre un autre candidat du GOP William Braddock en 2021.

Anna Paulina Luna photographiée le 11 octobre 2022

Qui est Anna Paulina Luna et quand s’est-elle présentée au Congrès ?

Née le 6 mai 1989, Anna Paulina Luna est actuellement une femme politique et membre du Parti républicain.

Luna a été élevée par une mère célibataire en Californie du Sud.

Elle a rejoint l’armée de l’air à l’âge de 19 ans et a remporté la médaille d’honneur de l’armée de l’air pendant son service.

​Luna a passé un total de six ans dans l’armée, dont cinq en service actif.

Elle est également l’auteur de Bringing Them Home: The Untold Cost of Putting Mission First

En mai 2021, Luna lance officiellement sa candidature à la primaire républicaine de 2022.

Son lancement de campagne au Congrès est intervenu environ six mois après sa défaite face au titulaire Charlie Crist.

“J’ai dit en novembre que ce n’était pas la fin du chemin pour moi parce que le patriotisme et le service public sont des efforts de toute une vie et aujourd’hui, je suis fier d’annoncer que je suis de retour et que je me présente au Congrès en 2022”, a déclaré Luna dans une déclaration à l’époque.

De quoi a-t-elle accusé le candidat républicain William Braddock ?

Luna a fait la une des journaux choquants le 14 juin 2021, après avoir obtenu une injonction de harcèlement contre l’un de ses futurs adversaires, affirmant que lui et deux autres candidats potentiels avaient conspiré pour la tuer.

Selon le Tampa Bay Times, Luna a obtenu l’injonction temporaire contre William Braddock de Saint-Pétersbourg, qui s’est également inscrit comme candidat républicain au siège du Congrès.

“J’ai reçu des informations hier (à minuit) concernant un plan (avec un calendrier) visant à m’assassiner, élaboré par William Braddock dans le but de m’empêcher de remporter les élections pour le FL-13”, a écrit Luna dans sa demande d’injonction.

Selon l’injonction, les “opposants politiques” de Luna, dont Matt Tito et Amanda Makki, aux côtés de Braddock, ont déclaré vouloir “la faire sortir”.

L’injonction décrit les affirmations de Luna: “Je ressens et crains qu’il s’agisse d’une tentative orchestrée contre ma vie organisée et menée par William Braddock et il prétend qu’il travaille avec Mme Makki et M. Tito.”

Interrogé sur l’injonction, son porte-parole James Blair a déclaré au Tampa Times : “Mme Luna n’a aucun commentaire pour le moment en raison des multiples enquêtes en cours des forces de l’ordre sur cette affaire.

“Nous sommes convaincus que les faits seront rendus publics au moment opportun.”

Anna Paulina Luna à Tampa, en Floride, le mardi 18 octobre 2022 Crédit : AP : Associated Press

William Braddock a-t-il répondu à l’injonction ?

Dans une déclaration au Tampa Times, Braddock a déclaré qu’ils voulaient dire qu’ils voulaient assurer la victoire primaire et non la tuer.

“Cette femme est hors de son rocker et elle n’a pas besoin de représenter qui que ce soit”, a déclaré Braddock au point de vente.

Braddock a déclaré au Tampa Times qu’il n’avait rencontré Luna qu’une seule fois en personne et qu’il n’avait même pas son numéro de téléphone.

Selon Braddock, il a serré la main du mari de Luna lors d’un événement, le remerciant pour son service dans l’armée, et a informé Luna qu’il se présenterait contre elle.

L’injection empêche Braddock d’aller dans un café populaire auprès des groupes conservateurs ou d’assister à des événements où Luna prendra la parole.

Tito et Makki nient également les allégations portées contre eux.

“Je veux dire, je pense vraiment qu’elle présente un comportement que je dirais préoccupant”, a déclaré Makki.

“Je suis choqué, mais c’est un peu comme si c’était ce qu’elle faisait”, a déclaré Tito.

« Elle ne peut pas vous débattre sur les questions politiques. Elle joue la victime mieux que quiconque que j’ai jamais vu.