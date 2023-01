Qui est Andrew Pritchard ? | Le soleil

La vie criminelle d’ANDREW Pritchard l’a conduit dans certaines des prisons les plus notoires du Royaume-Uni.

Alors qu’il vivait parmi certains des criminels les plus dangereux du pays, Pritchard a été contraint de faire face aux conséquences de ses actes criminels et de prendre la décision de changer de vie.

Andrew Pritchard s’est retrouvé à vivre parmi certains des criminels les plus dangereux du pays Crédit : Andrew Pritchard, fondateur, AP Foundation

Qui est Andrew Pritchard ?

Dès son plus jeune âge, Andrew Pritchard a été impliqué dans le crime.

Élevé dans les quartiers londoniens de Hackney et Stoke Newington, Pritchard faisait partie de la première génération métisse britannique née dans les années soixante.

Sa première rencontre avec le service pénitentiaire remonte à octobre 1986, lorsqu’il a été condamné à 18 mois de détention pour mineurs.

À partir de là, Pritchard est devenu de plus en plus impliqué dans la pègre.

À l’âge de 21 ans, Pritchard organisait certaines des plus grandes raves d’entrepôt illégales du pays pendant l’engouement pour les fêtes à la maison de la fin des années 1980.

Dans le même temps, il dirigeait également certaines des plus grandes opérations de trafic de drogue au monde.

Cependant, les conséquences des crimes de Pritchard l’ont finalement rattrapé en 2015.

Andrew Pritchard est-il allé en prison ?

En mars 2015, Pritchard a été condamné à 15 ans de prison à Woolwich Crown Court, après avoir été reconnu coupable d’intention de fournir et de pervertir le cours de la justice.

En raison de sa condamnation et de son crime, Pritchard a été classé comme un prisonnier de catégorie A à très haut risque et a été envoyé dans l’une des prisons les plus sûres de Grande-Bretagne – HMP Belmarsh.

C’est là que Pritchard a décidé de changer sa vie et de faire une différence.

Tout en observant la vie à l’intérieur de Belmarsh, Pritchard a senti que quelque chose devait changer dans la prison.

Il a donc commencé à discuter des problèmes avec un certain nombre d’autres prisonniers de catégorie A et, lentement, un plan d’action a commencé à émerger.

Avec la permission du gouverneur de la prison, Pritchard a développé un programme de réhabilitation – et ce fut un succès.

Que fait Andrew Pritchard maintenant ?

Andrew Pritchard est maintenant le fondateur exécutif de la Fondation AP – une organisation conçue pour être une force de changement positif, aidant les jeunes contrevenants et les aidant à changer leur vie.

Sur le site Web de la fondation, Pritchard déclare : « Je veux qu’ils apprennent de mes erreurs, pour les aider à trouver une voie loin du crime vers une vie épanouie où ils peuvent réaliser leur potentiel. »

Collectivement, ceux qui travaillent à la fondation contribuent à rendre les rues sûres, donnant aux délinquants de l’espoir, une éducation, une alternative au cycle de la violence et une réelle chance dans leur vie de réaliser leur valeur.