Qui est Andrew Hooper et où est-il maintenant ?

Le SHROPSHIRE a été le théâtre d’un moment de folie qui allait complètement changer trois vies en un instant.

Andrew Hooper, s’est présenté au domicile de son ex-épouse dans la nuit du 26 janvier 2018, les implications de cette soirée ne le quitteront jamais.

Hooper n’a pas pu contenir la jalousie envers son ex Crédit : PA : Association de la presse

Qui est Andrew Hooper ?

Andrew Hooper est le mari séparé qui a pris les choses en main dans un accès de jalousie.

Son ex-femme, Cheryl Hooper, était assise devant sa maison dans sa Land Rover lorsque les événements se sont déroulés.

Hooper, connu sous le nom de Jack par des amis, aurait eu un regard meurtrier dans les yeux alors qu’il s’approchait du véhicule.

Brisant la fenêtre, il a ensuite tiré deux fois sur elle, des blessures dont elle devait mourir.

Sa fille de 14 ans a été témoin de l’incident au cours duquel elle a vu Hooper tirer sur sa mère dans le cou.

On croyait qu’il avait soupçonné qu’elle avait une liaison et avait installé un tracker sur son véhicule à son insu.

Hooper l’a ensuite suivie dans un pub de Wolverhampton où elle était avec des amis et ce qu’il soupçonnait d’être son amant.

En arrivant chez elle plus tard dans la soirée, l’altercation a eu lieu et Andrew Hooper a fui les lieux.

Il a affirmé plus tard qu’il n’était venu que dans le but de lui faire peur pour qu’elle quitte l’autre homme et réconcilie leur mariage.

Où est Andrew Hooper maintenant ?

On ne sait pas où Andrew Hooper purge actuellement sa peine à perpétuité.

Il a été emprisonné à vie à la suite du verdict du procès à Birmingham Crown Court en 2019.

Il a été condamné à une peine avec sursis en 2004, lorsqu’il est entré par effraction dans la maison de sa première femme et a menacé de la tuer.

On a dit que Hooper était manipulateur et contrôlant lorsqu’il était dans une relation avec Cheryl et cela a continué malgré leur séparation.

Combien de temps Andrew Hooper passera-t-il en prison ?

Andrew Hooper purgera pas moins de 31 ans de prison au minimum.

Alors qu’il était condamné à la réclusion à perpétuité, le juge a veillé à ce que la stipulation soit mise en place pour garantir une peine minimale.

On a dit qu’il n’avait montré aucun remords pour ses actions, pendant ou après l’incident.

Les enquêteurs pensaient que ses actions étaient planifiées ce soir-là et il s’y est rendu avec l’intention de blesser Cheryl Hooper.

Il n’y avait rien non plus de Hooper pour la douleur qu’il avait causée à sa fille Georgia qui devait être témoin du meurtre de sa propre mère juste devant elle.

Le juge a déclaré : “Ce n’était pas un meurtre impulsive, c’en était un que vous [Hooper] avait prévu dans les heures qui l’ont précédé. Je suis sûr que c’était votre intention de tuer.”

Il a noté que Hooper, qui n’a montré aucune émotion lors du verdict de culpabilité unanime, n’avait exprimé aucun remords ni regret après avoir laissé une “suite horrible” lorsqu’il a fui les lieux.

Après avoir assassiné son ex-épouse, Hooper a ensuite retourné l’arme contre lui-même lors d’une tentative de suicide ratée.

À la suite de l’incident, il a subi des blessures importantes qui ont changé sa vie.

Il n’a pas été en mesure de parler lors du procès, devant recourir à pointer des mots sur une carte pour communiquer.

La fille de Cheryl, Georgia, s’exprime maintenant au nom des femmes victimes de violence domestique.

Parlant des longues périodes de violence domestique dont elle a été témoin, Georgia a déclaré :

“C’est comme une intoxication au monoxyde de carbone.”

“Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le sentir et vous ne pouvez pas le goûter, jusqu’à ce qu’il soit trop tard.”