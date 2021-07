Qui est Andrea-Jane ‘AJ’ Bunker de Love Island?

QUAND l’un s’en va, un autre arrive alors que Love Island accueille un autre prétendant romantique à Andrea-Jane Bunker.

La nouvelle fille AJ entre dans la villa majorquine au cours de la troisième semaine de la série – et a déjà les yeux rivés sur certains des garçons.

Qui est Andrea-Jane Bunker ?

AJ est une technicienne en extensions de cheveux de 28 ans de Dunstable.

Avant d’entrer dans la villa, elle s’est décrite comme « une grande amatrice d’aventures et de voyages » avec son Instagram rempli de clichés de la beauté dans des endroits exotiques comme le Maroc, les Philippines et le Panama.

Et les insulaires s’apprêtent à accueillir quelqu’un de « confiant » mais aussi « indécis et impatient ».

En parlant de ses amis et de sa famille, Andrea-Jane a ajouté : « Ils me décriraient comme la vie de la fête.

«Je peux être un peu sauvage parce que je le dis tel qu’il est. Mes filles m’appellent sauvage tout le temps.

« Mais j’ai le plus grand cœur et je ferai tout pour mes amis et ma famille. »

Cependant, elle cherchera à renverser la vapeur dans le domaine de l’amour.

Elle a révélé : « J’ai eu la pire chance avec les hommes. je me sens comme cela [Love Island] est la seule chose que je n’ai pas essayé.

« J’ai pensé pourquoi pas ? Essayons-le.

Qui est le mec idéal d’Andrea-Jane ?

AJ rejoindra la villa avec tous les gars pris en charge – mais elle tient à parler à Aaron Francis et Hugo Hammond, les deux étant en couple « d’amitié ».

Mais le joueur de 28 ans a aussi des yeux pour Teddy Soares, bien qu’il soit en couple avec Faye Winter.

Andrea-Jane a déclaré: « Il y a quelque chose à propos de Teddy. Il est un peu de moi. En termes d’aventure et de spontanéité, je pense que nous nous entendrions très bien.

« Je vais certainement l’approcher [Faye] et avoir une conversation à l’avance.

« Mais je ne me retiendrais pas. J’ai l’impression que nous avons tous le droit d’apprendre à connaître les gars là-dedans.

L’étourdissant Dunstable a déjà établi des règles de base, Toby étant un grand non-non en raison de ses difficultés à s’engager envers les filles.

Andrea-Jane Bunker est-elle sur Instagram ?

Oui, elle est. Elle peut être trouvée @andreajanebunker.

La jeune fille du Hertfordshire avait 1,7 000 adeptes avant d’entrer dans la villa – mais cela augmentera certainement rapidement.

Andrea-Jane aime publier ses voyages à l’étranger, ayant visité l’Espagne, la Tanzanie et le Mexique, entre autres destinations à travers le monde.