BRET Baier est largement reconnu comme l’hôte du segment Fox News, Special Report With Bret Baier.

Baier, 50 ans, est également le correspondant politique en chef de Fox.

Bret Baier et sa femme Amy Crédit : Getty

Qui est Bret Baier ?

Baier est né à Rumson, New Jersey, dans une famille d’origine allemande et irlandaise.

L’homme de 50 ans fait partie du réseau Fox depuis 1998, date à laquelle il a été embauché en tant que chef du bureau du réseau à Atlanta.

Lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001, Baier a conduit de Géorgie à Arlington, en Virginie, pour couvrir l’attaque contre le Pentagone.

Il n’est jamais revenu au bureau d’Atlanta et a été choisi comme correspondant du réseau au Pentagone, restant au poste pendant cinq ans et effectuant 11 voyages en Afghanistan et 13 voyages en Irak.

Bret Baier est l’hôte du segment Fox News, Special Report With Bret Baier Crédit : Getty

En 2007, il a été nommé correspondant de Fox News à la Maison Blanche et a couvert l’administration de George W Bush.

Un an plus tard, Brit Hume présenta sa dernière émission et annonça que Baier le remplacerait en tant que présentateur de Special Report.

Qui est Amy, la femme de Bret Baier ?

Depuis 16 ans, Baier est marié à sa femme Amy.

Le couple a deux fils ensemble, Daniel et Paul.

Leur fils Paul est né avec des problèmes cardiaques et a subi une opération à cœur ouvert en 2008.

Amy se décrit comme une « maman sportive pratique » Crédit : Getty

Amy s’est décrite comme une « mère de hockey résiliente » qui assiste régulièrement aux matchs de son fils Daniel.

« Je suis une maman sportive très active », a déclaré Amy à Naples Illustrated.

« Ils jouent beaucoup au golf ; Paul essaie de jouer tous les jours, et Daniel, trois fois par semaine, car il voyage aussi au hockey et au basketball. C’est du sport non-stop ici.

Amy elle-même est une joueuse de tennis accomplie.

« J’ai toujours été compétitif et athlétique en grandissant. J’étais entourée de garçons et de sportifs.

«Ça m’a préparé pour mes garçons. Ils sont simples et doux. »

Amy et Bret Baier sont mariés depuis 16 ans et ont deux fils ensemble Crédit : Getty

Quelle est la valeur nette de Bret Baier ?

Baier a une valeur nette estimée à 20 millions de dollars, par valeur nette de célébrité.

Selon le média, le salaire annuel de Baier chez Fox News est de 7 millions de dollars.