Qui est Amit Shah, le ministre indien accusé de complots criminels au Canada ?

Le ministre indien de l’Intérieur, Amit Shah, accusé par le Canada d’être à l’origine de complots visant à cibler les séparatistes sikhs dans ce pays, est le plus proche collaborateur du premier ministre Narendra Modi depuis des décennies et est largement considéré comme son alter ego intransigeant et son successeur potentiel.

Le bureau de Shah et le ministère indien des Affaires étrangères n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur l’accusation. L’Inde a nié tout rôle dans le meurtre en 2023 du séparatiste sikh Hardeep Singh Nijjar au Canada et dans le ciblage présumé d’autres dissidents là-bas, bien que cette dispute ait conduit à l’expulsion de diplomates dans les deux pays.

Le Canada n’a publié aucune preuve du rôle présumé de Shah dans la campagne contre les séparatistes sikhs, évoquée mardi par le vice-ministre canadien des Affaires étrangères, David Morrison.

De nombreux analystes politiques considèrent Shah, 60 ans, comme l’homme politique le plus puissant d’Inde après Modi et les deux nationalistes hindous travaillent ensemble au sein des gouvernements nationaux ou provinciaux depuis plus de deux décennies, à commencer par leur État natal du Gujarat. Shah est largement considéré comme susceptible de prendre le relais si Modi quitte ses fonctions.

Lorsque Modi a assisté à sa première conférence de presse en Inde en tant que Premier ministre en 2019, il a fait une brève déclaration mais n’a répondu à aucune question, désignant le président du parti au pouvoir de l’époque, Shah, assis à ses côtés.

« Je suis un soldat discipliné (du parti), le président est tout pour moi », a déclaré Modi, faisant référence à Shah.

Shah, réputé pour sa stratégie de campagne, a mené le parti nationaliste Bharatiya Janata (BJP) de Modi à des victoires électorales à travers le pays, propulsant le parti vers la domination politique depuis une quasi-obscurité. En 2019, Modi l’a nommé à la tête du tout-puissant ministère de l’Intérieur ou des Affaires intérieures.

« En tant qu’administrateur vigilant et alerte, Amitbhai Anilchandra Shah considère la sécurité faible et inégale comme un obstacle majeur au développement de la société, du pays et de l’État », indique le site Internet de Shah.

Il indique qu’il a été faussement impliqué en 2010 dans l’exécution extrajudiciaire d’un « terroriste redoutable » alors qu’il était ministre de l’Intérieur de l’État du Gujarat, après quoi il a démissionné et a passé trois mois en prison. Un tribunal l’a acquitté en 2014.

Le Premier ministre indien Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah arrivent pour voter lors de la troisième phase des élections générales à Ahmedabad, en Inde, le mardi 7 mai 2024. (Ajit Solanki/AP)

Shah a également joué un rôle déterminant dans la fin de la semi-autonomie de l’État indien à majorité musulmane, le Jammu-et-Cachemire, en 2019 et en permettant aux non-musulmans des pays voisins d’acquérir la citoyenneté indienne, selon son site Internet.

Né à Mumbai, il est homme politique élu depuis plus de 25 ans. Fils d’une famille aisée du Gujarat, Shah a quitté l’école vers l’âge de 18 ans, selon une déclaration signée lors des élections générales de 2019.

Shah a déclaré dans une interview en 2016 que, depuis lors, mis à part une courte période de vente de tubes en plastique, il a passé presque toute sa vie d’adulte à travailler pour le BJP et ses groupes affiliés. Il a acquis une réputation d’intransigeant hindou aux opinions intransigeantes.

Une personne qui connaît Modi et Shah depuis des décennies a déclaré que tous deux croyaient dans la lutte pour les causes hindoues non seulement en tant que « leaders d’opinion, mais en tant que leaders d’action » et qu’ils n’avaient « aucune peur à ce sujet ».

En 2021, Shah a déclaré lors d’une conférence que l’Inde suivait une politique de « nation d’abord » sous Modi après ses frappes ciblées contre des camps militants présumés au Pakistan en 2016 et 2019, en réponse aux attaques contre les troupes indiennes à l’époque.

« Le monde a été surpris lorsque nous avons répondu au Pakistan à l’intérieur de son territoire », a-t-il déclaré.

« Auparavant, les États-Unis et Israël étaient connus pour cela, mais maintenant l’Inde a rejoint leurs rangs. Pour la première fois, notre politique de défense est sortie de l’ombre de la politique étrangère. Nous avons clairement indiqué que nous voulions la paix avec tout le monde… mais tu dois aussi te comporter en paix avec nous.